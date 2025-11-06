Mangal Ast 2025: 7 नोव्हेंबरला मंगळदेवाच्या अस्तामुळे बदलणार राशीफळाचा खेळ, 'या' राशींना मिळणार शुभ फळे

7 November 2025 Horoscope Prediction : ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रह एका राशीतून दुसऱ्या राशीत एका निश्चित अंतराने संक्रमण करतात. संक्रमणाव्यतिरिक्त ते विशिष्ट वेळी थेट, प्रतिगामी, अस्त आणि उदय देखील होतात, ज्याचे परिणाम संपूर्ण देश आणि जगात तसेच सर्व १२ राशींच्या लोकांवर जाणवतात. युद्ध, धैर्य आणि शौर्याचा ग्रह मंगळ सध्या त्याच्या स्वतःच्या राशी वृश्चिक राशीत आहे आणि ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी त्याच राशीत राहून अस्त करेल. मंगळाच्या अस्ताचा कोणत्या राशींवर परिणाम होतात हे जाणून घेऊया. .मेषमेष राशीसाठी मंगळ पहिल्या आणि आठव्या घरात राज्य करतो. तो आता ७ नोव्हेंबर रोजी आठव्या घरात अस्त करेल. त्यामुळे, मेष राशीच्या लोकांना या काळात त्यांच्या कामात अडथळे, अडथळे आणि विलंब येऊ शकतात. मानसिक चिंता वाढतील. दरम्यान, जे नोकरी करतात आणि करिअर बदलण्याचा विचार करत आहेत त्यांना येणारा काळ अनुकूल वाटेल. नोकरी बदलणे फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला काही अतिरिक्त व्यावसायिक फायदे मिळू शकतात. या काळात तुम्हाला चांगल्या संधी मिळतील. .सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी मंगळ चौथ्या आणि नवव्या घरात राज्य करतो आणि मंगळ, त्याच्या स्वतःच्या राशी वृश्चिक राशीत, तुमच्या चौथ्या घरात अस्त करणार आहे. कुंडलीतील चौथे घर आई, आनंद, वाहन आणि भूमीशी संबंधित आहे. म्हणून, सिंह राशीच्या लोकांना त्यांच्या कुटुंबात सहजासहजी शांती आणि आनंद मिळणार नाही. या काळात त्यांच्या कौटुंबिक जीवनात तणाव येऊ शकतो. तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित असलेला नफा मिळणार नाही. व्यवसायात गुंतलेल्यांना तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो. या काळात, तुमचे खर्च वाढतील आणि तुम्ही चैनीच्या वस्तूंवर काही पैसे खर्च करू शकाल. .Weekly Horoscope Prediction 2025: 'या' आठवड्यात कर्कसह 2 राशींवर राहील धनलाभाचा वर्षाव, नोकरीत मिळेल प्रमोशन!.कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी मंगळ पाचव्या आणि दहाव्या भावावर राज्य करेल. ७ नोव्हेंबर रोजी, वृश्चिक राशीत असताना, मंगळ तुमच्या पाचव्या भावात अस्त करेल. यामुळे तुमच्या मुलांशी संबंधित आनंदाची बातमी येऊ शकते. या काळात तुम्हाला शांती मिळेल. तुमच्यासाठी नवीन करिअरच्या संधी खुल्या होतील. नोकरी शोधणाऱ्यांना चांगल्या संधी मिळू शकतात. मंगळ अस्त झाल्यामुळे, तुम्हाला व्यवसायात लक्षणीय नफा मिळेल. या काळात तुमचे उत्पन्न वाढेल आणि तुमचा बँक बॅलन्स वाढेल. तुमच्या वैवाहिक जीवनात तुमच्या जोडीदाराकडून प्रेम आणि पाठिंबा राहील. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.