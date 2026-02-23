Mangal Gochar 2026: कुंभ राशीत मंगळाची एंट्री; 12 राशींवर काय परिणाम होणार, वाचा एका क्लिकवर

mangal dosh and remedies during transit: आज सकाळी 11 वाजून 33 मिनिटांनी कमांडंट मंगळ कुंभ राशीत प्रवेश करत आहे. या राशीचा स्वामी शनिदेव आहे, जो न्यायाचा कारक मानला जातो. अशावेळी जेव्हा अग्नि तत्व मंगळ शनीच्या घरात स्थान घेईल तेव्हा त्याचा परिणाम देश आणि जगाच्या कामकाजावर दिसून येईल. राहू देखील कुंभ राशीत आहे, म्हणून मंगळ येथे आल्यावर अंगारक योग देखील तयार होईल. हा काळ काही राशींसाठी तणाव, राग, वाद आणि अचानक घेतलेल्या निर्णयांनी भरलेला असू शकतो. काही राशींसाठी, हे भ्रमण करिअरमध्ये यश आणि व्यवसायात आर्थिक लाभ देईल. पुढील 12 राशींवर काय परिणाम होईल हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया. .मेषतुमचा ताण वाढू शकतो, परंतु उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता देखील आहे. नवीन व्यवसाय किंवा नवीन प्रकल्पाचा भाग बनाल. मित्रांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा.वृषभवृषभ राशीच्या लोकांच्या कारकिर्दीत चढ-उतार शक्य आहेत. अधिकाऱ्यांशी मतभेद होऊ शकतात. जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सावधगिरी बाळगावी. जुन्या प्रकरणांमुळे तुम्हाला मानसिक त्रास सहन करावा लागू शकतो.मिथूनतुम्हाला भाग्याची साथ मिळू शकते. तुम्हाला शुभ कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल. धार्मिक कार्यात रस वाढेल..कर्कआर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. अचानक खर्च वाढू शकतो. नोकरदार लोकांसाठी हा काळ चढ-उतारांनी भरलेला आहे. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि वादांपासून दूर रहा.सिंहसिंह राशीच्या लोकांच्या वैवाहिक जीवनात तणाव असू शकतो. तुमच्या जोडीदाराशी वाद टाळा. व्यवसाय भागीदारीत सुज्ञपणे प्रवेश करा. व्यवसायात धोकादायक आर्थिक गुंतवणूक टाळा. कन्याकामाच्या ठिकाणी स्पर्धा वाढेल. तुम्ही तुमच्या शत्रूवर विजयी होऊ शकता. तुमच्यामध्ये कामात गंभीर होण्याची प्रवृत्ती निर्माण होऊ शकते. तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल..तूळतूळ राशीच्या लोकांमध्ये प्रेमसंबंधांमध्ये चढ-उतार शक्य आहेत. मुलांच्या बाजूने चिंता असू शकते. सर्जनशील कामांमध्ये यश मिळेल.वृश्चिककुटुंबात मतभेद असू शकतात. काळजीपूर्वक गाडी चालवा. आईच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तुम्हाला नवीन प्रकल्प किंवा जबाबदाऱ्या मिळू शकतात.धनूया राशीच्या लोकांचा धैर्ये आणि आत्मविश्वास वाढेल. लहान भाऊ आणि बहिणींकडून सहकार्य मिळेल. प्रवास आणि कागदपत्रांशी संबंधित बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी. तुम्ही नवीन योजनांवर काम सुरू करू शकता..मकरमकर राशीचे लोक व्यावसायिक समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करतील. आर्थिक स्थिती मजबूत होऊ शकते, परंतु खर्च देखील वाढतील. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा वाद होऊ शकतो.कुंभनवीन संधी उपलब्ध होतील, परंतु रागावर नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे असेल. पण योजना पूर्ण होण्यापूर्वी त्या कोणालाही सांगू नका. कला क्षेत्रात प्रगती कराल. मीनया राशीच्या लोकांचा अनावश्यक ताण आणि खर्च वाढू शकतात. विवाहित लोकांना त्यांच्या सासरच्या लोकांकडून पूर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा मिळेल. अध्यात्माकडे कल वाढू शकतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.