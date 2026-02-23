संस्कृती

Mangal Gochar 2026: कुंभ राशीत मंगळाची एंट्री; 12 राशींवर काय परिणाम होणार, वाचा एका क्लिकवर

Mangal Gochar 2026 effects on 12 zodiac signs: मंगळाच्या भ्रमणामुळे 12 राशींपैकी काही राशीच्या लोकांना तांत्रिक क्षेत्रात, राजकारणात, प्रशासनात आणि स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये यश मिळण्याची उच्च शक्यता असते. काहींना अडचणी वाढतील. तर, या भ्रमणाचा तुमच्या राशीवर काय परिणाम होईल ज्योतिषशास्त्रानुसार जाणून घेऊया.
Mangal Gochar 2026

Mangal Gochar 2026

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

mangal dosh and remedies during transit:  आज सकाळी 11 वाजून 33 मिनिटांनी कमांडंट मंगळ कुंभ राशीत प्रवेश करत आहे. या राशीचा स्वामी शनिदेव आहे, जो न्यायाचा कारक मानला जातो. अशावेळी जेव्हा अग्नि तत्व मंगळ शनीच्या घरात स्थान घेईल तेव्हा त्याचा परिणाम देश आणि जगाच्या कामकाजावर दिसून येईल. राहू देखील कुंभ राशीत आहे, म्हणून मंगळ येथे आल्यावर अंगारक योग देखील तयार होईल. हा काळ काही राशींसाठी तणाव, राग, वाद आणि अचानक घेतलेल्या निर्णयांनी भरलेला असू शकतो. काही राशींसाठी, हे भ्रमण करिअरमध्ये यश आणि व्यवसायात आर्थिक लाभ देईल. पुढील 12 राशींवर काय परिणाम होईल हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

