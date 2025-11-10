Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असल्यास अवश्य करा 'हे' सोपे उपाय

Mangal Upay: मंगळ हा ग्रह ऊर्जा आणि आत्मविश्वास देणारा आहे. तो व्यक्तीला धैर्याने बळ देतो आणि त्यांच्या करिअरमध्ये प्रचंड यश मिळवून देण्यास मदत मिळतो. यशासाठी मंगळ महत्त्वाचा आहे. दुसरीकडे, जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत मंगळ कमकुवत असेल तर त्यांना जीवनात मोठे चढ-उतार येऊ शकतात. कुंडलीत मंगळ कमकुवत असेल तर स्वभाव चिडचिडा बनवतात. सध्या, मंगळ एका अस्थिर स्थितीत आहे आणि काही राशींना मोठे चढ-उतार येऊ शकतात. कमकुवत मंगळाची लक्षणे आणि उपाय जाणून घेऊया..लक्षणे कोणती दिसतातवादात अडकणे जेव्हा कुंडलीत मंगळ कमकुवत असतो तेव्हा कुटुंब आणि समाजात वारंवार संघर्ष होतात. याव्यतिरिक्त, व्यक्ती कायदेशीर बाबींमध्ये अडकते.जास्त राग जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा मंगळ कमकुवत असतो तेव्हा अशा व्यक्तीला खुप राग येतो.रक्तदाब समस्यामंगळ कुंडलीत कमकुवत असेल तर रक्तदाबाच्या समस्या निर्माण करू शकतो. अशा व्यक्तींना वारंवार रक्ताशी संबंधित आजारांचा त्रास होतो. याव्यतिरिक्त, असे लोक शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत असतात आणि लवकर थकतात..Budh Retrograde 2025: वृश्चिक राशीत बुधाचा वक्री प्रवास सुरू, 'या' राशींना मिळणार यश तर काहींचा वाढणार ताण अन् गैरसमज.वाढत्या करिअर संघर्ष कमकुवत मंगळामुळे रक्तदाबाच्या समस्या उद्भवू शकतात. कठोर परिश्रम करूनही, व्यक्तीला अपेक्षित परिणाम मिळू शकत नाहीत किंवा विलंब होऊ शकतो.आत्मविश्वासाचा अभाव या लोकांना निर्णय घेण्यास अडचण येते. ते थोडे गोंधळलेले असतात. त्यांच्या मनात अवांछित भीती आणि संकोच देखील कायम राहतो..पुढील उपाय करावेजर कुंडलीत मंगळ कमकुवत असेल तर व्यक्तीने दर मंगळवारी हनुमान चालीसा म्हणावी. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही ते दररोज हा उपाय करू शकता.मंगळवारी हनुमानजींना मोहरीचे तेल अर्पण केल्याने मंगळ दोषामुळे होणाऱ्या समस्या कमी होतात. एखाद्या चांगल्या ज्योतिषाला तुमची कुंडली दाखवून नंतर त्यांच्याशी सल्लामसलत करूनच हा उपाय करावा. .मंगळवारी "ओम कृम कृम सह भूमय नम:" हा मंत्र किमान 108 वेळा जप करा. या मंत्राचा जप करताना भगवान हनुमानाच्या फोटोसमोर तिळाच्या तेलाचा दिवा लावा.मंगळवारी उपवास करून तुम्ही तुमच्या कुंडलीत मंगळ बलवान करू शकता..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.