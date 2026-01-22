संस्कृती

Horoscope : 100 वर्षानंतर बनत आहे पावरफुल त्रिग्रही योग; 'या' 3 राशीच्या लोकांना अचानक होईल धनलाभ, रखडलेलं मोठं काम होणार पूर्ण

LUCKY ZODIAC SIGNS IN TRIGRAHI YOG 2026 : २०२६ मध्ये तब्बल १०० वर्षांनी कुंभ राशीत सूर्य-बुध-शुक्र यांची दुर्मिळ त्रिग्रही योग होत आहे. तीन राशींसाठी हा सुवर्णकाळ ठरणार असून, पैसा, नोकरी आणि यशाची भरभराट होईल
Rare Trigrahi Yog 2026: 100 Years Later, Triple Planet Power Brings Golden Luck to Aries, Gemini &amp; Aquarius

Rare Trigrahi Yog 2026: 100 Years Later, Triple Planet Power Brings Golden Luck to Aries, Gemini & Aquarius

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

ज्योतिषशास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे तब्बल १०० वर्षांनंतर असा जबरदस्त आणि दुर्मिळ 'त्रिग्रही योग' तयार होत आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सूर्य, बुध आणि शुक्र हे तीन शक्तिशाली ग्रह कुंभ राशीत एकत्र येत आहेत. हा खास संयोग काही राशींसाठी भाग्याचा सुवर्णकाळ घेऊन येतोय. जेव्हा असे बलवान ग्रह एकत्र येतात, तेव्हा त्यांची एकत्रित ऊर्जा थेट तुमच्या जीवनावर प्रभाव टाकते

