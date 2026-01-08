संस्कृती

Mangal Gochar 2026: 18 वर्षांनंतर कुंभ राशीत मंगल गोचर! अग्नि-वायु एकत्र येऊन तयार होतोय अंगारक योग, वृषभसह 'या' 5 राशींच आयुष्य होईल अगदी कठीण!

zodiac signs affected Angarak: 18 वर्षांनंतर कुंभ राशीत मंगल गोचर करणार आहे. याचा १२ राशींपैकी कोणत्या राशींवर परिणाम होणार हे जाणून घेऊया.
Angarak Yoga 2026: यंदा 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी मंगळ कुंभ राशीत संक्रमण करत आहे. मंगळ अग्नीचे प्रतिनिधित्व करतो आणि कुंभ हा वायू घटकाशी संबंधित आहे. कुंभ देखील एक वायु राशी आहे. या दोन्ही ग्रहांच्या एकत्र येण्याने धोकादायक अंगारक योग निर्माण होईल. ज्योतिषशास्त्रीय ग्रंथांमध्ये हे प्रतिकूल संयोग मानलं जातं. जेव्हा राहू आणि मंगळ कोणत्याही घरात एकत्र येतात तेव्हा अंगारक योग तयार होतो.

या दोघांचे संयोजन म्हणजे आगीला इंधन देणारी हवा आहे. अशावेळी लोक आवेगपूर्ण निर्णय घेतात, ज्यामुळे मोठी संकटे येतात, आर्थिक नुकसान होते आणि अपघातांचा धोका असतो. हा योग जगभरातही अशाच परिस्थिती निर्माण करतो, ज्यामुळे जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान होण्याची भीती असते. 18 वर्षांनंतर, कुंभ राशीत अग्नी आणि वायूचे एकत्र येणे भयानक अंगारक योग निर्माण करेल. परिणामी, वृषभ आणि सिंह राशीसह पाच राशींसाठी कठीण काळ सुरू होऊ शकतो. त्यांना नोकरी, व्यवसाय आणि कौटुंबिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. तर, कुंभ राशीत मंगळाच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशींना सतर्क राहावे लागेल आणि कोणते उपाय करणे फायदेशीर ठरेल हे जाणून घेऊया.

