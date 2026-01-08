Mangal Gochar 2026: 18 वर्षांनंतर कुंभ राशीत मंगल गोचर! अग्नि-वायु एकत्र येऊन तयार होतोय अंगारक योग, वृषभसह 'या' 5 राशींच आयुष्य होईल अगदी कठीण!

Angarak Yoga 2026: यंदा 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी मंगळ कुंभ राशीत संक्रमण करत आहे. मंगळ अग्नीचे प्रतिनिधित्व करतो आणि कुंभ हा वायू घटकाशी संबंधित आहे. कुंभ देखील एक वायु राशी आहे. या दोन्ही ग्रहांच्या एकत्र येण्याने धोकादायक अंगारक योग निर्माण होईल. ज्योतिषशास्त्रीय ग्रंथांमध्ये हे प्रतिकूल संयोग मानलं जातं. जेव्हा राहू आणि मंगळ कोणत्याही घरात एकत्र येतात तेव्हा अंगारक योग तयार होतो. या दोघांचे संयोजन म्हणजे आगीला इंधन देणारी हवा आहे. अशावेळी लोक आवेगपूर्ण निर्णय घेतात, ज्यामुळे मोठी संकटे येतात, आर्थिक नुकसान होते आणि अपघातांचा धोका असतो. हा योग जगभरातही अशाच परिस्थिती निर्माण करतो, ज्यामुळे जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान होण्याची भीती असते. 18 वर्षांनंतर, कुंभ राशीत अग्नी आणि वायूचे एकत्र येणे भयानक अंगारक योग निर्माण करेल. परिणामी, वृषभ आणि सिंह राशीसह पाच राशींसाठी कठीण काळ सुरू होऊ शकतो. त्यांना नोकरी, व्यवसाय आणि कौटुंबिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. तर, कुंभ राशीत मंगळाच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशींना सतर्क राहावे लागेल आणि कोणते उपाय करणे फायदेशीर ठरेल हे जाणून घेऊया. .सिंहमंगळ सिंह राशीच्या सातव्या घरात प्रवेश करेल. मंगळाच्या संक्रमणादरम्यान सिंह राशीच्या लोकांनी कोणतेही आवेगपूर्ण किंवा घाईघाईने निर्णय घेणे टाळावे. त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते. व्यवसायात सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही जोडीदारासोबत काम करत असाल तर संयम बाळगणे आवश्यक असेल. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी अचानक बदल होऊ शकतात, ज्यामुळे ताण वाढेल. नातेसंबंधांमध्ये कठीण काळ येण्याची शक्यता आहे. उपाय कोणते करावे?नियमितपणे हनुमान चालीसाचे पठण करावे. .वृषभमंगळ ग्रह वृषभ राशीच्या दहाव्या घरात भ्रमण करत आहे. मंगळ या राशीला त्याच्या चौथ्या भावातून पाहत असेल. या काळात वृषभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या नोकरीत अडचणी येऊ शकतात. विरोधकांपासून सावध रहा आणि काळजीपूर्वक निर्णय घ्या. रागाच्या भरात निर्णय घेतल्याने नुकसान होऊ शकते. उपाय कोणते करावे?गरीब किंवा गरजू व्यक्तीला लाल कपडे दान करणे शुभ मानले जाते. .कन्यामंगळ ग्रह कन्या राशीच्या सहाव्या घरात भ्रमण करेल आणि आठव्या घरातून त्यावर दृष्टी ठेवेल. या काळात तुम्ही कर्ज घेणे किंवा पैसे देणे टाळावे. कारण यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. तुम्हाला आरोग्याशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. या काळात शत्रू अधिक सक्रिय असू शकतात. म्हणून, तुम्हाला सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला जातो. कठोर परिश्रम करूनही अपेक्षित परिणाम न मिळाल्याने ताण वाढेल. आदर कमी होऊ शकतो.उपाय कोणते करावे?बजरंगबाण पाठ करणे फायदेशीर ठरेल..मीनमंगळ मीन राशीच्या बाराव्या घरात भ्रमण करेल. म्हणून, या काळात तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. धोकादायक गुंतवणूक टाळा. तुम्हाला अनपेक्षित, अनावश्यक सहलींना जावे लागू शकते, ज्यामुळे खर्च वाढेल. या काळात गुप्त शत्रू देखील अधिक सक्रिय असू शकतात. तुम्ही गाडी चालवताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ताणतणाव कायम राहू शकतो, ज्यामुळे तुमच्या झोपेवर परिणाम होईल. उपाय कोणते करावे? 'ओम क्रं कृं क्रौं सह भौमाय नमः' या मंत्राचा 108 वेळा जप करा..कुंभमंगळ ग्रह कुंभ लग्नाच्या पहिल्या भावातून भ्रमण करत आहे. या काळात तुम्ही आवेगपूर्ण निर्णय घेण्याचे टाळावे. अपघाताचा धोका असल्याने वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. मानसिक ताण कायम राहू शकतो आणि आर्थिक बाबींमध्ये तुम्हाला आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. यामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. कौटुंबिक बाबींमध्ये तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल. संयम आणि संयम बाळगा. घाईघाईने निर्णय घेणे तणाव निर्माण करु शकते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.