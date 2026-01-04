Rahu Mangal Conjunction 2026: मंगळ अन् राहूची युती, 'या' राशींचे भाग्य उजळवेल, प्रचंड आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Mars Rahu Yog Astrology Prediction: नवीन वर्ष 2026 सुरू झाले आहे आणि त्यासोबतच 2026 मध्ये वेळोवेळी अनेक ग्रहांचे संक्रमण आणि युती पाहायला मिळेल. फेब्रुवारीमध्ये अशीच एक युती तयार होणार आहे. जिथे मंगळ आणि राहूची युती होईल. वैदिक कॅलेंडरनुसार, फेब्रुवारीमध्ये ग्रहांचा सेनापती मंगळ आणि पापी ग्रह राहू यांच्यात युती होईल. राहू आधीच कुंभ राशीत आहे. जिथे मंगळाच्या आगमनामुळे मंगळ आणि राहूची युती कुंभ राशीत होईल. मंगळ युतीमुळे काही राशींना अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, तर काहींना अचानक आर्थिक लाभ आणि भाग्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या भाग्यशाली राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया..मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी राहू आणि मंगळाची युती सकारात्मक परिणाम देणारी आहे. ही युती कुंडलीच्या धनस्थानात निर्माण होईल. परिणामी, तुम्हाला वेळोवेळी अचानक आर्थिक लाभ होऊ शकतो. तसेच आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. नोकरदार व्यक्तींना नवीन नोकरीच्या संधी मिळू शकतात. तुमचे अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. बोलण्यात आणि प्रभावात वाढ दिसून येईल. चांगल्या संपर्कांचा तुम्हाला फायदा होईल. .Visphotak Yoga 2026: फेब्रुवारीत राहू-मंगळ युतीमुळे तयार होतोय 'स्फोटक योग', 'या' राशींच्या आयुष्यात येऊ शकतात मोठ्या अडचणी, वेळीच व्हा सावध.कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी राहू-मंगळ युती अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. ही युती राशीपासून सहाव्या स्थानावर असेल, ज्यामुळे शत्रूंचा पराभव होईल आणि वर्चस्व वाढेल. न्यायालयीन निर्णय बाजूने येतील. तसेच आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुम्हाला गुंतवणुकीत भरीव नफा मिळेल. नियोजित रणनीती यशस्वी होतील. उत्पन्नात अचानक वाढ झाल्याने आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. .Samsaptak Yog 2026: करिअर, प्रतिष्ठा अन् यशासाठी सुवर्णसंधी, ‘या’ राशींना होणार जबरदस्त फायदा.कुंभकुंभ राशीसाठी राहू आणि मंगळाची युती खूप शुभ आणि फायदेशीर असणार आहे. ही युती तुमच्या राशीच्या पहिल्या भावात, लग्नाच्या भावात तयार होईल, ज्यामुळे तुमचे धैर्य, शौर्य आणि आत्मविश्वास वाढेल. या काळात तुम्हाला तुमच्या कठोर परिश्रमाचे पूर्ण फायदे मिळतील. नवीन व्यवहारामुळे लक्षणीय नफा मिळू शकेल. कमाईच्या संधी वाढतील आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.