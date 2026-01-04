संस्कृती

Rahu Mangal Conjunction 2026: मंगळ अन् राहूची युती, 'या' राशींचे भाग्य उजळवेल, प्रचंड आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

mars rahu conjunction financial benefits: ज्योतिषशास्त्रात मंगळ आणि राहू हे अशुभ ग्रह मानले जातात. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार फेब्रुवारीमध्ये मंगळ आणि राहूची युती कुंभ राशीत दिसेल. यामुळे काही राशींसाठी चांगल्या आणि शुभ दिवसांची सुरुवात होऊ शकते. या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.
Mars Rahu Yog Astrology Prediction: नवीन वर्ष 2026 सुरू झाले आहे आणि त्यासोबतच 2026 मध्ये वेळोवेळी अनेक ग्रहांचे संक्रमण आणि युती पाहायला मिळेल. फेब्रुवारीमध्ये अशीच एक युती तयार होणार आहे. जिथे मंगळ आणि राहूची युती होईल. वैदिक कॅलेंडरनुसार, फेब्रुवारीमध्ये ग्रहांचा सेनापती मंगळ आणि पापी ग्रह राहू यांच्यात युती होईल. राहू आधीच कुंभ राशीत आहे. जिथे मंगळाच्या आगमनामुळे मंगळ आणि राहूची युती कुंभ राशीत होईल. मंगळ युतीमुळे काही राशींना अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, तर काहींना अचानक आर्थिक लाभ आणि भाग्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या भाग्यशाली राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.

