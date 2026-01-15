संस्कृती

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला 'या' 4 राशींना नजर लागण्याचा सर्वाधिक धोका, नकारात्मक ऊर्जा वाढेल – सावध व्हा अन्यथा

Danger on Mauni Amavasya 2026:माघ अमावस्या काही राशींसाठी आव्हानात्मक असू शकते. विशेषत: पुढील चार राशींच्या लोकांनी या दिवशी अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. माघ अमावस्येचा कोणत्या राशींवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो आणि यात तुमची रास आहे का हे जाणून घेण्यासाठी बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा.
Mauni Amavasya 2026: हिंदू कॅलेंडरनुसार अमावस्या ही दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या शेवटच्या दिवशी (काळा पंधरवडा) येते. असं मानलं जातं की या दिवशी नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय असते. काही लोक या दिवशी तंत्र आणि मंत्र पद्धती करतात. या दिवशी धन, समृद्धी आणि आनंद मिळविण्यासाठी माता लक्ष्मीची पूजा देखील केली जाते.

