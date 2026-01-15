Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला 'या' 4 राशींना नजर लागण्याचा सर्वाधिक धोका, नकारात्मक ऊर्जा वाढेल – सावध व्हा अन्यथा

Mauni Amavasya 2026: हिंदू कॅलेंडरनुसार अमावस्या ही दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या शेवटच्या दिवशी (काळा पंधरवडा) येते. असं मानलं जातं की या दिवशी नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय असते. काही लोक या दिवशी तंत्र आणि मंत्र पद्धती करतात. या दिवशी धन, समृद्धी आणि आनंद मिळविण्यासाठी माता लक्ष्मीची पूजा देखील केली जाते..सध्या माघ महिना सुरू आहे आणि या वर्षी माघ अमावास्या रविवार, 18 जानेवारी रोजी येते. माघ अमावास्याला मौनी अमावास्या असेही म्हणतात. या दिवशी स्नान करणे, दान करणे आणि पुण्यकर्म करणे हे विशेष महत्त्वाचं मानलं जातं. ज्योतिषशास्त्रानुसार, माघ अमावास्या काही राशींसाठी आव्हानात्मक असू शकते. पुढील चार राशीच्या लोकांनी या दिवशी अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. .सिंहमाघ अमावस्येला सिंह राशीच्या राशींना मालमत्तेशी संबंधित बाबींमुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. कोणताही कागदपत्र स्वाक्षरी करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक वाचा आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर सल्ला घ्या. कोणीतरी तुम्हाला फसवण्याचा प्रयत्न करू शकते. तुमच्या भविष्यातील योजना इतरांसोबत शेअर करणे टाळा. इतरांच्या वादात अडकणे हानिकारक ठरू शकते. या दिवशी निर्णय घेण्याबाबत गोंधळ देखील कायम राहू शकतो..वृषभमाघ अमावस्येच्या दिवशी वडिलोपार्जित मालमत्ता किंवा जमीन असलेल्यांनी मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगली पाहिजे. मालमत्तेच्या वादांमुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. ज्यामुळे तुमच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्यांमध्ये कामाच्या ठिकाणी वाद किंवा मतभेद होण्याची शक्यता असतं. तुमचं काम गुप्त ठेवा आणि तुमच्या वरिष्ठांशी थेट संवाद साधा, कारण काही लोक तुमच्याविरुद्ध कट रचू शकतात. या दिवशी कोणतेही संघर्ष टाळणे चांगले..Weekly Horoscope 12 to 18 January 2026: मेष, कर्क अन् मकरसह 'या' राशीच्या लोकांना मिळेल त्रिग्रह योगाचा फायदा, वाचा साप्ताहिक राशिभविष्य.मीनमीन राशीच्या लोकांसाठी माघ अमावस्या प्रेम संबंध आणि वैवाहिक जीवनाच्या बाबतीत थोडी संवेदनशील असू शकते. या दिवशी नातेसंबंधांमध्ये गैरसमज किंवा तणाव निर्माण होऊ शकतात. तुमच्या जोडीदाराच्या भावना दुखावणारे शब्द किंवा वर्तन टाळावे. बोलण्यात संयम राखणे अत्यंत महत्वाचे आहे. केवळ नशिबावर अवलंबून राहू नका; त्याऐवजी, तुमच्या कृतींकडे लक्ष द्या. चुकीच्या गोष्टी आणि खोटेपणापासून दूर रहा, कारण कोणीतरी स्वतःच्या स्वार्थासाठी तुमचे शोषण करू शकते. जर तुम्हाला एकटे वाटत असेल, तर नकारात्मक विचारांमध्ये गुंतण्याऐवजी, सकारात्मक आणि सर्जनशील कामात गुंतून रहा..तूळतूळ राशीच्या लोकांनी माघ अमावस्येला त्यांच्या प्रतिष्ठेबद्दल सावधगिरी बाळगावी. दुसऱ्याच्या चुकीसाठी तुम्हाला दोषी ठरवलं जाऊ शकतं. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या सहकाऱ्यांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नये असा सल्ला दिला जातो, कारण गप्पा किंवा गैरसमज तुमची प्रतिमा खराब करू शकतात. कामावर अपेक्षित परिणाम साध्य न होणे निराशाजनक असू शकते. तुमच्या कमकुवतपणा इतरांसमोर उघड करणे टाळा आणि गरज पडल्यास तुमच्या चुका मान्य करण्यास अजिबात संकोच करू नका..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.