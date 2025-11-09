Budh Retrograde 2025: वृश्चिक राशीत बुधाचा वक्री प्रवास सुरू, 'या' राशींना मिळणार यश तर काहींचा वाढणार ताण अन् गैरसमज

Marathi Horoscope News: वैदिक ज्योतिषशास्त्रात बुध ग्रह हा बुद्धिमत्ता, तर्कशास्त्र, संवाद, गणित आणि व्यवसायासाठी जबाबदार ग्रह मानला जातो. बुधाला ग्रहांचा राजकुमार म्हणून दर्जा आहे. ज्योतिषशास्त्रात बुध ग्रहाची गणना शुभ ग्रहांमध्ये केली जाते. बुध हा मिथुन आणि कन्या ग्रहाचा स्वामी मानला जातो. बुध एका राशीत सुमारे 23 दिवस राहतो, त्यानंतर तो दुसऱ्या राशीत संक्रमण करतो. याशिवाय, बुध वेळोवेळी वक्री आणि थेट होत राहतो. 10 नोव्हेंबरला बुध मंगळाच्या मालकीच्या राशी वक्री वक्र राशीत जाईल. बुध 30 नोव्हेंबरपर्यंत वक्री राहील. बुधाच्या वक्री गतीमुळे पुढील राशींवर सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम होणार आहे. .वृषभवृषभ राशीसाठी बुधाची वक्री चाल तुमच्या सातव्या घरात असेल. कुंडलीतील सातवे घर जोडीदार, विवाह आणि भागीदारीचे प्रतिनिधित्व करते. बुधच्या वक्री चालीमुळे, या काळात तुमच्या जोडीदाराशी काही मतभेद वाढू शकतात. किरकोळ भांडणे वाढू शकतात. या काळात भागीदारीच्या कामात काही मतभेद उद्भवू शकतात. या काळात तुम्हाला तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये थोडे सावधगिरी बाळगावी लागेल. काळजी पूर्वक निर्णय घ्यावे. .मेषमेष राशीसाठी बुध ग्रह तिसऱ्या आणि सहाव्या भावावर राज्य करतो. बुधाची वक्री गती तुमच्या आठव्या भावात संक्रमण करेल. तुमच्या कुंडलीतील आठवे भाव रहस्ये, गूढता आणि अनपेक्षित नफा किंवा तोटा दर्शवते. परिणामी, तुमच्या कारकिर्दीत आणि व्यवसायात चढ-उतार येऊ शकतात. या काळात, तुम्हाला आर्थिक व्यवहारांमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागेल. तुमचे पैसे अडकू शकतात. पैशासंबंधित व्यवहार जपून करावे. .Guru Vakri 2025: कर्क राशीतील गुरूची वक्री गती वृषभसह 'या' 3 राशींचे बदलेल भाग्य.सिंह सिंह राशीच्या राशीच्या चौथ्या घरात बुध ग्रहाची वक्री चाल असेल. कुंडलीतील चौथे घर आई, जमीन, मालमत्ता आणि संपत्तीचे प्रतिनिधित्व करते. म्हणूनच, चौथ्या घरात बुध ग्रहाची वक्री चाल तुमच्या कौटुंबिक जीवनात चढ-उतार आणू शकते. काही कामांमध्ये तुम्हाला आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. मालमत्तेशी संबंधित कोणतेही वाद वाढू शकतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.