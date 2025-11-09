संस्कृती

Budh Retrograde 2025: वृश्चिक राशीत बुधाचा वक्री प्रवास सुरू, 'या' राशींना मिळणार यश तर काहींचा वाढणार ताण अन् गैरसमज

Marathi Horoscope News: बुध ग्रह एका राशीत अंदाजे 23 दिवस राहतो. नंतर दुसऱ्या राशीत संक्रमण करतो. शिवाय, बुध वेळोवेळी वक्री आणि थेट होतो. १० नोव्हेंबरला बुध मंगळाच्या अधिपत्याखालील वृश्चिक राशीत वक्री होईल. याचा परिणाम कोणत्या राशींवर होणार आहे हे जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
Updated on

Marathi Horoscope News: वैदिक ज्योतिषशास्त्रात बुध ग्रह हा बुद्धिमत्ता, तर्कशास्त्र, संवाद, गणित आणि व्यवसायासाठी जबाबदार ग्रह मानला जातो. बुधाला ग्रहांचा राजकुमार म्हणून दर्जा आहे. ज्योतिषशास्त्रात बुध ग्रहाची गणना शुभ ग्रहांमध्ये केली जाते. बुध हा मिथुन आणि कन्या ग्रहाचा स्वामी मानला जातो. बुध एका राशीत सुमारे 23 दिवस राहतो, त्यानंतर तो दुसऱ्या राशीत संक्रमण करतो. याशिवाय, बुध वेळोवेळी वक्री आणि थेट होत राहतो. 10 नोव्हेंबरला बुध मंगळाच्या मालकीच्या राशी वक्री वक्र राशीत जाईल. बुध 30 नोव्हेंबरपर्यंत वक्री राहील. बुधाच्या वक्री गतीमुळे पुढील राशींवर सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम होणार आहे.



