Astrology: नवीन वर्ष 2027 च्या सुरुवातीलाच ग्रहांच्या हालचालींमध्ये महत्त्वाचे बदल पाहायला मिळणार आहेत. यामध्ये बुद्धी, संवाद कौशल्य, वाणी, शिक्षण, व्यापार आणि आर्थिक बाबींचा कारक मानला जाणारा बुध ग्रह धनु राशीतून बाहेर पडून मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. या राशी बदलाचा प्रभाव सर्व राशींवर तसेच जागतिक घडामोडींवरही पडण्याची शक्यता ज्योतिषशास्त्रात वर्तवली जाते.दृक पंचांगानुसार, बुध 10 जानेवारी 2027 ला पहाटे 12 वाजून 39 मिनिटांनी मकर राशीत प्रवेश करेल आणि 28 जानेवारीपर्यंत याच राशीत कायम राहील. त्यानंतर तो कुंभ राशीत जाईल. चंद्र राशीच्या आधारे केलेल्या या फलादेशानुसार, बुधाच्या मकर राशीतील गोचराचा विशेष फायदा कोणत्या राशींना मिळू शकतो, ते पाहूया..मेष राशीसाठी करिअर आणि संवादात प्रगतीमेष राशीच्या जातकांसाठी बुधाचा मकर प्रवेश सकारात्मक ठरू शकतो. तुमच्या कुंडलीतील दहाव्या भावात बुधाचे आगमन होत असून, हे स्थान कर्म आणि करिअरशी संबंधित मानले जाते.नोकरी आणि पदोन्नती: नोकरदार मंडळींसाठी 2027 ची सुरुवात अनुकूल राहू शकते. नवीन जबाबदाऱ्या, पदोन्नती आणि करिअर वाढीच्या संधी समोर येऊ शकतात.व्यापार आणि संवाद: व्यावसायिकांना नवे संपर्क जोडण्यात यश मिळू शकते. तसेच संवादाची शैली अधिक प्रभावी झाल्याने कामाच्या ठिकाणी तुमची पकड मजबूत होईल..Numerology: आई-वडील आणि मुलांचा मूलांक एकच असेल, तर नात्यावर काय परिणाम होतो? पाहा अंकशास्त्राचा अंदाज... .तूळ राशीसाठी घर, वाहन आणि मालमत्तेचे योगतूळ राशीच्या कुंडलीतील चौथ्या भावात बुधाचे गोचर होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात चौथा भाव सुख, आई, वाहन आणि मालमत्तेशी जोडलेला असतो.प्रॉपर्टी आणि वाहन: घर, प्लॉट, जमीन किंवा वाहन खरेदी करण्याचे नियोजन मार्गी लागू शकते. वडिलोपार्जित संपत्तीच्या बाबतही अनुकूल निकाल मिळण्याची शक्यता आहे.खबरदारी आणि प्रवास: कोणतेही कागदपत्र सही करण्यापूर्वी नीट तपासून पाहावे. कामाच्या निमित्ताने परदेश प्रवासाचा योग जुळून येऊ शकतो, तसेच आईसोबत वेळ घालवण्याची आणि तिची साथ मिळण्याची संधी राहील..धनु राशीसाठी धनलाभ आणि नव्या संधीधनु राशीच्या दुसऱ्या भावात बुध प्रवेश करणार असून, हा भाव धन, बचत, वाणी आणि कुटुंबाचा मानला जातो.आर्थिक लाभाचे संकेत: या काळात अचानक धनलाभ होण्याचे योग असून उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात. रखडलेला पैसा परत मिळण्याची शक्यताही आहे.व्यवसाय आणि वाणी: व्यापाऱ्यांसाठी हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो; नवे ग्राहक मिळणे किंवा मोठा व्यवहार पूर्ण होणे शक्य आहे. मात्र, बोलताना शब्द जपून वापरावेत आणि कठोर बोलणे टाळावे, जेणेकरून नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होणार नाही. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: संध्याकाळनंतर कधीही खरेदी करू नका 'या' ५ वस्तू ; जाणून घ्या वास्तुशास्त्राचे नियम! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.