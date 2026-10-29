चंद्राच्या राशीबदलामुळे ‘या’ ३ राशींनी जरा जपून राहावं; बँक बॅलन्सला धोका? पैशांचं नुकसान टाळण्यासाठी कोणत्या राशींनी राहावं सावध?

Moon Transit 2026: आज करक चतुर्थी असल्याने अनेकांना रात्री चंद्र दिसण्याची प्रतीक्षा आहे. ज्योतिषशास्त्रात चंद्राच्या राशीबदलाला महत्त्व दिलं जातं. सध्या चंद्र वृषभ राशीत असून आज रात्री १० वाजून ६ मिनिटांनी तो मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे. चंद्र या राशीत १ नोव्हेंबरच्या रात्रीपर्यंत राहणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, चंद्राच्या या राशीबदलाचा काही राशींवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या काळात पैशांचे व्यवहार आणि महत्त्वाचे निर्णय घेताना सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो. कोणत्या आहेत त्या तीन राशी, जाणून घेऊया..वृश्चिक राशीवृश्चिक राशीच्या लोकांनी या काळात महत्त्वाची कामं करताना घाई टाळावी. एखादं काम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होण्यास उशीर होऊ शकतो. त्यामुळे लगेच निराश होऊ नका. मोठे आर्थिक निर्णय काही काळ विचारपूर्वक घ्या. पैशांचे व्यवहार करताना समोरच्या व्यक्तीची पूर्ण माहिती करून घ्या. वाहन चालवताना काळजी घ्या आणि घाईत कोणतंही पाऊल उचलू नका..Numerology: सीक्रेट्स सांगण्याआधी १०० वेळा करा विचार; 'या' मूलांकांच्या व्यक्तींशी खाजगी गोष्टी शेअर करणे पडू शकते महाग! जाणून घ्या अंकशास्त्र... .कर्क राशीकर्क राशीच्या लोकांनी या काळात खर्चाकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. गरज नसताना पैसे खर्च करणं टाळा. पैशांशी संबंधित कोणताही निर्णय घाईघाईत घेऊ नका. काम करताना लक्ष विचलित होऊ शकतं किंवा एखाद्या गोष्टीचा जास्त विचार होऊ शकतो. त्यामुळे हातातली महत्त्वाची कामं आधी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. मन शांत ठेवून काम केल्यास अडचणी हाताळणं सोपं जाईल..मकर राशीमकर राशीच्या लोकांना नोकरीच्या ठिकाणी काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. सहकाऱ्यांसोबत बोलताना वाद होणार नाही, याची काळजी घ्या. एखाद्याच्या बोलण्याचा जास्त विचार करून स्वतःचा ताण वाढवू नका. .Taurus Horoscope 2026 : प्रेमात आणि विवाहात अजिबात घाई नको! वृषभ राशीसाठी 2026 मधील आगामी काळ आव्हानात्मक; नुकसान टाळण्यासाठी 'या' गोष्टींची घ्या काळजी.काम आणि आराम यांचा समतोल राखा. आरोग्याकडेही लक्ष द्या. पैशांशी संबंधित निर्णय घेताना सर्व बाजूंनी विचार करूनच पुढे जा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.