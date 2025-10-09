Narak Chaturdashi 2025 Zodiac Prediction: नरक चतुर्दशीच्या दिवशी कन्यासह 'या' दोन राशींचा सुरू होईल गोल्डन टाइम

नरक चतुर्दशीच्या दिवशी काही राशींना फायदा होणार आहे. कारण ग्रहांची युती होणार आहे. तसेच प्रमोशन होण्याची शक्यता आहे. .lucky zodiac signs Narak Chaturdashi 2025: छोटी दिवाळी म्हणजेच नरक चतुर्दशी होय. हा सण दिवाळीच्या एक दिवस आधी साजरा केला जातो. ही कार्तिक महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला येते. यंदा नरक चतुर्दशी 19 ऑक्टोबर रोजी साजरी केली जाईल. असं मानलं जातं की या दिवशी घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर यमराजाच्या नावाने चार बाजू असलेला दिवा लावला जातो, जो अकाली मृत्युच्या भीतीपासून मुक्त होतो आणि नकारात्मकतेपासून मुक्त होतो. यंदा नरक चतुर्दशीच्या दिवशी ग्रहांची युती देखील असणार आहे. याचा परिणाम काही राशींवर होणार आहे. या राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया. .कन्या कन्या राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी प्रमोशन मिळू शकते. नवीन नोकरीच्या संधी मिळण्याची शक्यता वेगाने वाढू शकते. आदर आणि सन्मान मिळेल. घरापासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भेटीची संधी मिळेल. या काळात तुमच्या प्रेम जीवनात अनेक सकारात्मक बदल जाणवतील. तुमचा आत्मविश्वासही वाढेल. यामुळे नवीन आशा आणि सकारात्मक बदल होतील. भविष्यात लक्षणीय आर्थिक लाभ होतील..Diwali 2025 Shubh Shopping Guide: दिवाळीपूर्वी खरेदी करायचीय? मग 'हे' आहेत 10 शुभ मुहूर्त, वाचा एका क्लिकवर.मिथुनया दिवशी मिथून राशीच्या लोकांना नवीन उपक्रम सुरू करणे शुभ राहील आणि तुम्हाला नशिबाचे पूर्ण सहकार्य मिळेल. गुंतवणुकीतून अनपेक्षित आर्थिक लाभ होऊ शकतो. तुम्हाला मुले होतील. लग्न शक्य आहे..मकर मकर राशीच्या लोकांची नशिबात वाढ होईल आणि नोकरी करणाऱ्यांना पगारात वाढ होईल. नवीन करिअरच्या संधी शक्य आहेत. तुमचे विचार उघडपणे व्यक्त केल्याने तुमचा प्रभाव वाढेल. तुम्हाला समाजात नवीन लोक भेटतील. तुमचे कौशल्य सुधारेल. या काळात यश मिळेल. तुमच्या शिक्षणात चांगले परिणाम दिसतील. जर तुम्ही नोकरीसाठी अर्ज केला असेल तर तुम्हाला चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.