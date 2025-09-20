Navratri 2025 Horoscope: यंदाच्या नवरात्रीत 'या' 3 राशींचं भाग्य चमकणार; वाचा तुमचं राशी भविष्य!

थोडक्यात:यंदाच्या नवरात्रीत तुळ, कुंभ आणि सिंह या तीन राशींच्या लोकांना विशेष लाभ व शुभ संधी प्राप्त होणार आहेत.नवीन करिअर संधी, आर्थिक स्थैर्य, कौटुंबिक समाधान आणि आरोग्याशी संबंधित सकारात्मक बदल दिसून येतील.देवीच्या कृपेने या राशींनी विशिष्ट उपाय केल्यास भाग्य अजून अधिक तेजस्वी होईल..Lucky Zodiac Signs Navratri 2025: यंदा नवरात्र १० दिवसांची असून, घटस्थापना २२ सप्टेंबर रोजी होईल. नवरात्र म्हणजे माता दुर्गेच्या नऊ रूपांची भक्तीपूर्वक पूजा होय, ज्यामध्ये अनेक लोक नऊ दिवस उपवास करतात. आणि या काळात चप्पल पाळतात..ही नवरात्र यंदा खूप खास आहे कारण या काळात काही राशींच्या लोकांचे भाग्य विशेष चमकणार आहे. त्यांना त्यांच्या आयुष्यात नवे संधी आणि शुभ संदेश मिळतील, जे त्यांनी कधीच कल्पना केली नसतील. चला, तर जाणून घेऊया कोणत्या तीन राशींच्या लोकांवर या नवरात्रात माता दुर्गेची खास कृपा होणार आहे आणि ज्यांचे भाग्य चमकणार आहे.Navratri Festival: नवरात्रात पाळा 'हे' नियम, देवीची कृपा सदैव तुमच्यावर राहील.तुळ राशीया नवरात्रीत तुळ राशीच्या लोकांना मोठा आर्थिक लाभ होईल. घरगुती गोष्टी आणि कौटुंबिक निर्णय यशस्वी होतील. दीर्घकाळ अडचणीत असलेल्या प्रोजेक्ट्सना गती मिळेल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि आरोग्यही चांगले राहील. नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन संधी तुमच्या वाटा पाहत आहेत.उपाय- लाल फुलांचा वापर पूजा मध्ये करा- माता दुर्गेच्या लाल वस्त्राचे दान करा..कुंभ राशीकुंभ राशीच्या लोकांना नवरात्रीत प्रेम आणि नातेवाईकांमध्ये समज वाढेल. नवीन व्यवसाय सुरू होण्याची शक्यता आहे. जोडीदारासोबत नाते अधिक बळकट होईल. आरोग्य उत्तम राहील आणि आधी अडचणीत असलेले काम सुलभ होतील. तुम्हाला नव्या संधी मिळतील, ज्यामुळे तुमचे आर्थिक व सामाजिक स्थान मजबूत होईल.उपाय- श्वेत रंगाचे फुले आणि दूध देवीला अर्पण करा.- नारळ, तांदूळ, आणि फळांचे दान करणे शुभ असते..Garba Look Tips: दांडिया नाईटला जाणार आहात? मग ट्राय करा असा 'गरबा विथ ग्लॅम' गुजराती लुक!.सिंह राशीसिंह राशीच्या लोकांसाठी नवरात्र अत्यंत शुभ राहणार आहे. तुमचा करिअर वाढेल आणि नोकरीत प्रगती मिळेल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता वाढेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. जुने वाद मिटतील आणि मनोकामना पूर्ण होतील. सकारात्मक विचारांनी तुम्ही मोठे निर्णय घेऊ शकता.उपायमाता दुर्गेच्या सोनेरी रंगाचे वस्त्र अर्पण करा.हळदी-कुंकूम नियमित लावा आणि नवरात्रात हळदीचे दान करा..FAQs1. या नवरात्रीत कोणत्या तीन राशींना विशेष लाभ होणार आहे? (Which three zodiac signs will benefit the most this Navratri?)उत्तर: तुला, कुंभ आणि सिंह राशींना यंदाच्या नवरात्रीत विशेष शुभ संकेत मिळणार आहेत.2. या राशींनी कोणते उपाय करावेत? (What remedies should these zodiac signs follow during Navratri?)उत्तर: लाल, श्वेत आणि सोनेरी वस्त्र देवीला अर्पण करणे, फुले आणि फळांचे दान करणे, आणि सात्विक आचरण ठेवणे फायदेशीर ठरेल.3. नवरात्रीचा शुभारंभ आणि समाप्ती कधी आहे? (When does Navratri start and end in 2025?)उत्तर: यंदा नवरात्र २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुरू होऊन २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संपेल.4. या राशींना कोणत्या प्रकारचे लाभ होऊ शकतात? (What kind of benefits will these signs receive?)उत्तर: आर्थिक वाढ, नवे व्यावसायिक संधी, करिअरमध्ये प्रगती, कौटुंबिक समाधान आणि मनोकामनांची पूर्ती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.