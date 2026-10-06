संस्कृती

58 वर्षांनंतर नवरात्रीत बनतोय दुर्मीळ योग! ‘या’ 3 राशींवर होणार विशेष कृपा म्हणे; पैसा, नोकरी अन् व्यवसायात मिळू शकतो मोठा फायदा

NAVRATRI RASHIFAL: नवरात्री 2026 मध्ये 58 वर्षांनंतर दुर्मीळ योग जुळून येत असल्याची ज्योतिषीय मान्यता आहे. हस्त नक्षत्र, शुक्ल योग, शश राजयोग आणि गजकेसरी योगामुळे कन्या, तूळ आणि धनु राशींना पैसा, नोकरी आणि व्यवसायात लाभ मिळू शकतो, असं मानलं जातं.
NAVRATRI RASHIFAL

NAVRATRI RASHIFAL

esakal

Varsha Balhe
Updated on

NAVRATRI RASHIFAL: शारदीय नवरात्रीला सुरुवात होण्यापूर्वीच यंदाच्या नवरात्रीची चर्चा सुरू झाली आहे. कारण ज्योतिषशास्त्रानुसार, तब्बल ५८ वर्षांनंतर नवरात्रीच्या काळात काही विशेष योग जुळून येत आहेत. हस्त नक्षत्र, शुक्ल योग, शश राजयोग आणि गुरु-चंद्रामुळे तयार होणारा गजकेसरी योग असा हा मेळ असल्याचं सांगितलं जातं.

ज्योतिषशास्त्रानुसार या योगांचा काही राशींवर चांगला परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः ३ राशींच्या लोकांसाठी नोकरी, व्यवसाय आणि पैशांच्या बाबतीत हा काळ चांगला ठरू शकतो, अशी मान्यता आहे. या ३ राशी कोणत्या ते जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
horoscope
marathi
Daily Horoscope
Astrology
History
Navratri
Astrology Predictions
Astrology and Panchang
daily horoscope Taurus
astrology and finance
Marathi daily horoscope
Marathi News Esakal
www.esakal.com