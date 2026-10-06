58 वर्षांनंतर नवरात्रीत बनतोय दुर्मीळ योग! ‘या’ 3 राशींवर होणार विशेष कृपा म्हणे; पैसा, नोकरी अन् व्यवसायात मिळू शकतो मोठा फायदा

NAVRATRI RASHIFAL: शारदीय नवरात्रीला सुरुवात होण्यापूर्वीच यंदाच्या नवरात्रीची चर्चा सुरू झाली आहे. कारण ज्योतिषशास्त्रानुसार, तब्बल ५८ वर्षांनंतर नवरात्रीच्या काळात काही विशेष योग जुळून येत आहेत. हस्त नक्षत्र, शुक्ल योग, शश राजयोग आणि गुरु-चंद्रामुळे तयार होणारा गजकेसरी योग असा हा मेळ असल्याचं सांगितलं जातं.ज्योतिषशास्त्रानुसार या योगांचा काही राशींवर चांगला परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः ३ राशींच्या लोकांसाठी नोकरी, व्यवसाय आणि पैशांच्या बाबतीत हा काळ चांगला ठरू शकतो, अशी मान्यता आहे. या ३ राशी कोणत्या ते जाणून घेऊया..कन्या राशीनवरात्रीच्या काळात कन्या राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक बाजू चांगली राहू शकते, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. काही लोकांना अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठीही हा काळ चांगला ठरू शकतो. कामात नवीन जबाबदारी मिळण्यासोबतच प्रमोशन किंवा पगारवाढीची संधी मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन योजना सुरू करण्यासाठीही हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो..Horoscope 2027: २०२७ ठरणार खास! नोकरी, व्यवसाय अन् पैशांच्या बाबतीत मिळू शकतात मोठ्या संधी; ‘या’ ३ राशींचं नशीब चमकणार म्हणे.तूळ राशीतूळ राशीच्या लोकांसाठी नवरात्रीचा काळ काही चांगल्या संधी घेऊन येऊ शकतो, अशी मान्यता आहे. रखडलेली कामं पुन्हा सुरू होऊ शकतात आणि काही कामं वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना नवीन संधी मिळू शकते. व्यवसायातही काही सकारात्मक बदल होऊ शकतात. या काळात घेतलेले आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घेतल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो. समाजात मान-सन्मान वाढण्याची शक्यताही व्यक्त केली जाते..धनु राशीधनु राशीच्या लोकांसाठीही नवरात्रीचा हा काळ चांगला ठरू शकतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळू शकतात. उत्पन्नाचे काही नवीन मार्गही तयार होण्याची शक्यता आहे. पैशांशी संबंधित अडचणी काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात. त्यामुळे मनावरील ताण कमी होऊन कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवता येऊ शकतो. घरातही आनंदाचं वातावरण राहण्याची शक्यता आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.