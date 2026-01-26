Horoscope : 26 जानेवारीनंतर धनयोग सुरू! 'या' 4 राशीच्या लोकांची लॉटरी; अचानक येतील पैसे अन् प्रेमात यश, ऐकायला मिळेल मोठी खुशखबर

Dhan Yog Astrology Prediction : आज २६ जानेवारीपासून अवकाशात अनेक वर्षांनंतर मोठे बदल घडून येत आहेत. विशेषतः नेपच्यून ग्रह मेष राशीत प्रवेश करत असून त्यामुळे तब्बल १६० वर्षांनंतर एक अत्यंत दुर्मिळ योग जुळून येत आहे. यासोबतच आज धनयोग साध्य योग आणि सर्वार्थ सिद्धी योग यांचा त्रिवेणी संगम होत असल्याने ४ विशेष राशींच्या लोकांसाठी भाग्योदयाची द्वारे उघडली जाणार आहेत. या काळामध्ये ग्रहांच्या सकारात्मक हालचालींमुळे अचानक धनप्राप्ती आणि रखडलेली कामे पूर्ण होण्याचे संकेत मिळत आहेत..मेष रास (Aries Horoscope)मेष राशीच्या लोकांसाठी २६ जानेवारीनंतरचा काळ एखाद्या वरदानापेक्षा कमी नसेल. आजपासून नेपच्यून ग्रह तुमच्या राशीत प्रवेश करत असल्याने तुमच्या कल्पनाशक्तीला आणि आत्मविश्वासाला नवे धुमारे फुटतील. नोकरीमध्ये तुमच्या कामाची दखल घेतली जाऊन मोठी पदोन्नती किंवा पगारात घसघशीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. जे तरुण नोकरीच्या शोधात आहेत, त्यांना प्रतिष्ठित कंपनीकडून ऑफर लेटर मिळू शकते ज्यामुळे तुमच्या भविष्याची चिंता मिटेल..Astrology Money : 1 फेब्रुवारी! माघ पौर्णिमेला सर्वार्थ सिद्धि योगसह अनेक शुभ योग; 2026 मध्ये धनलाभ हवा असेल तर नक्की करा 'हे' एक काम.वृषभ रास (Taurus Horoscope)वृषभ राशीच्या जातकांसाठी हा काळ आर्थिक सुबत्ता घेऊन येणार आहे. धनयोग सुरू झाल्यामुळे अडकलेले पैसे अचानक परत मिळतील किंवा वडिलोपार्जित संपत्तीतून मोठा लाभ होईल. शेअर बाजार किंवा गुंतवणुकीतून अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा मिळाल्याने तुमची आर्थिक बाजू भक्कम होईल. नवीन वाहन किंवा घर खरेदीचे तुमचे स्वप्न या काळात पूर्ण होऊ शकते. जुन्या कर्जातून मुक्ती मिळाल्याने तुम्ही मानसिकदृष्ट्या अधिक आनंदी आणि तणावमुक्त अनुभवाल..Shivaji Maharaj Brother : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या थोरल्या भावाचा इतिहास माहितीये का? वडिलांचे लाडके पण दगाफटका करून क्रूरपणे हत्या.सिंह रास (Leo Horoscope)सिंह राशीच्या लोकांसाठी २६ जानेवारीनंतर प्रेमाचा वर्षाव होणार आहे. जर तुम्ही सिंगल असाल, तर तुमच्या आयुष्यात एखाद्या खास व्यक्तीचे आगमन होईल, ज्याच्याशी तुमचे सूत लवकरच जुळेल. विवाहित जोडप्यांमध्ये असलेला दुरावा संपून नात्यात नवा गोडवा निर्माण होईल. कुटुंबातील सदस्यांकडून तुम्हाला एखादी मोठी खुशखबर ऐकायला मिळेल, ज्यामुळे घरात उत्सवाचे वातावरण असेल. समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढेल आणि प्रभावशाली लोकांशी तुमचे संबंध प्रस्थापित होतील..Horoscope : 26 जानेवारीपासून 1 फेब्रुवारी दरम्यान बदलणार 'या' 5 राशीचं नशीब! वैवाहिक जीवनात अडचणी; नोकरी धंद्यात यश, मोठी समस्या संपणार.धनु रास (Sagittarius Horoscope)धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ लॉटरी लागल्यासारखा असेल, कारण नशीब तुम्हाला प्रत्येक वळणावर साथ देईल. व्यवसायानिमित्त केलेले परदेश दौरे अत्यंत यशस्वी ठरतील आणि तुम्हाला नवीन मोठे प्रोजेक्ट्स मिळतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुम्ही घेतलेले धाडसी निर्णय आता फळाला येतील. मुलांच्या प्रगतीमुळे पालकांचा अभिमान वाढेल. या काळात तुम्ही जे काही नवीन काम हातात घ्याल, त्यात तुम्हाला १०० टक्के यश मिळण्याचे संकेत ग्रह देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.