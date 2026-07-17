Sant Nivruttinath: ज्यांच्या आदेशामुळे ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी सांगितली; जाणून घ्या संत निवृत्तीनाथांविषयी...

Saint Nivruttinath’s Story: महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. या भूमीत भागवत धर्माचा पाया रचणाऱ्या ज्ञानेश्वर माऊलींचे मोठे भाऊ आणि गुरू म्हणजेच 'संत निवृत्तीनाथ'. निवृत्तीनाथ हे फक्त ज्ञानेश्वरांचे मोठे भाऊ नव्हते, तर ते त्यांचे अध्यात्मिक मार्गदर्शक आणि संपूर्ण कुटुंबाचा आधारवड होते. त्यांचा संघर्षमय जीवनप्रवास आजही वारकरी संप्रदायात प्रेरणादायी ठरतो. गहिनीनाथांचा अनुग्रह आणि नाथ संप्रदायाची दीक्षासंत निवृत्तीनाथांचा जन्म साधारणपणे १२६८ किंवा १२७३ (इ.स.चे १३ वे शतक) च्या सुमारास झाला. त्यांच्या बालपणीची एक अद्भुत घटना त्यांच्या जीवनाला कलाटणी देणारी ठरली.एकदा विठ्ठलपंत आपल्या कुटुंबासह त्र्यंबकेश्वर जवळील ब्रह्मगिरीच्या डोंगरावर गेले असताना तिथे अचानक एका वाघाने हल्ला केला. वाघाच्या भीतीने सर्व कुटुंब सैरावैरा पळाले. या गडबडीत बाल निवृत्तीनाथ एका गुहेत आश्रयाला गेले. त्या अंधाऱ्या गुहेत नाथ संप्रदायातील महान योगी श्री गहिनीनाथ ध्यानस्थ बसले होते.गहिनीनाथांनी निवृत्तीनाथांमधील सात्विक आणि भाविक गुण ओळखून त्यांना नाथ संप्रदायाची दीक्षा दिली. त्यांनी निवृत्तीनाथांना योगाचे ज्ञान दिले आणि "जगातील दुःखी जीवांचे कल्याण कर," असा आदेश देऊन जनसेवेसाठी प्रेरित केले..आई-वडिलांचे छत्र हरपल्यानंतर भावंडांचा सांभाळसंन्यास घेऊन परत गृहस्थाश्रम स्वीकारल्यामुळे त्या काळातील कर्मठ समाजाने विठ्ठलपंत आणि रुक्मिणीबाई यांना बहिष्कृत केले होते. मुलांच्या मुंजीसाठी समाजाने त्यांना देहान्त प्रायश्चित्ताची शिक्षा सुनावली. मुलांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे म्हणून विठ्ठलपंत आणि रुक्मिणी यांनी प्रयाग येथे गंगेत जलसमाधी घेतली.मायबापांचे छत्र हरपल्यावर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी अवघ्या १०-१२ वर्षांच्या निवृत्तीनाथांवर पडली. त्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ज्ञानेश्वर, सोपान आणि मुक्ताबाई या तिन्ही लहान भावंडांचा माता-पित्यासारखा वात्सल्यभावनेने सांभाळ केला. समाजाकडून होणारा अपमान आणि भूक सहन करत त्यांनी कुटुंबाला एकत्र जोडून ठेवले..वारीमध्ये टाळाला इतके महत्व का आहे ?\nएक असे मंदिर जिथे करतात दगडी टाळाची पूजा ! \nजाणून घ्या टाळाची गोष्ट... .ज्ञानेश्वरी (भावार्थदीपिका) निर्मितीचा आदेशज्ञानेश्वरांच्या अलौकिक बुद्धिमत्तेची निवृत्तीनाथांना पूर्ण जाणीव होती. संस्कृत भाषेतील कठीण भगवद्गीता सामान्य माणसाला समजत नव्हती. त्यामुळे निवृत्तीनाथांनी ज्ञानेश्वरांना आदेश दिला की, ही गीता अत्यंत सोप्या आणि रसाळ मराठी भाषेत लिहावी, जेणेकरून ती तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचेल.गुरूंच्या या आज्ञेचे पालन करून संत ज्ञानेश्वरांनी अजरामर अशा 'ज्ञानेश्वरी' (भावार्थदीपिका) ग्रंथाची निर्मिती केली. ज्ञानेश्वरांनी आपल्या ग्रंथात ठिकठिकाणी गुरू निवृत्तीनाथांबद्दल अत्यंत आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. जसे की ज्ञानेश्वरीच्या दुसऱ्याच ओवीमध्ये माऊली स्वत:ला निवृत्तीनाथांचे दास म्हणवून घेतात -देवा तूंचि गणेशु । सकलार्थमतिप्रकाशु । म्हणे निवृत्तिदासु । अवधारिजो जी ॥२॥.पुढे ते म्हणतात -मज हृदयी सद्गुरू | तेणे तारिलो हा संसारपूरु |म्हणऊनि विशेष अत्यादरू | विवेकावरी || २२ ||जैसे डोळ्यां अंजन भेटे | मग दृष्टीसी फांटा फुटे |मग वास पाहे तेथ प्रकटे | महानिधी || २३ ||का चिंतामणी जालया हाती | सदा विजयवृत्ति मनोरथी |तैसा मी पूर्णकाम निवृत्ती | ज्ञानदेवो म्हणे || २४ ||म्हणोन जाणतेनो गुरू भजिजे | तेणे कृतकार्य होईजे |जैसे मूळसिंचने सहजे | शाखापल्लव संतोषती || २५ ||का तीर्थे जिये भुवनी | तिये घडती समुद्रावगहनी |ना तरी अमृतरसास्वादनीं | रस सकळ || २६ ||तैसा पुढतपुढती तोची | मियां अभिवंदिला श्रीगुरूचि |जे अभिलषित मनोरुची | पुरविता तो || २७ ||अशी कृतज्ञता ज्ञानेश्वरांनी ठिकठिकाणी व्यक्त केली आहे..वाङ्मयीन कार्य आणि संजीवन समाधीसंत निवृत्तीनाथांनी स्वतः सुमारे ३०० ते ४०० योगपर, अद्वैतपर आणि कृष्णभक्तीपर अभंगांची रचना केली. तसेच त्यांनी 'हरिपाठ' देखील लिहिला. निवृत्तिदेवी, निवृत्तिसार आणि उत्तरगीताटीका हे तीन ग्रंथ त्यांनी लिहिल्याचे मानले जाते, तथापि ते सध्या उपलब्ध नाहीत. धुळ्याच्या समर्थ वाग्देवता मंदिरात 'सटीक भगवद्गीता' आणि 'समाधी बोध' या त्यांच्या हस्तलिखितांची जपणूक करण्यात आली आहे.ज्ञानेश्वर महाराज आणि सोपानदेव यांनी समाधी घेतल्यानंतर आणि मुक्ताबाईंनी गमन केल्यानंतर, निवृत्तीनाथांनीही आपली इहलोकीची यात्रा संपवण्याचा निर्णय घेतला. १२९७ मध्ये (शके १२१८) त्यांनी त्र्यंबकेश्वर येथे संजीवन समाधी घेतली.आजही त्र्यंबकेश्वर येथील ब्रह्मगिरीच्या पायथ्याशी असलेले निवृत्तीनाथांचे समाधी मंदिर हे संपूर्ण वारकरी संप्रदायाचे आणि लाखो भाविकांचे मोठे श्रद्धास्थान आहे..Pandharpur Wari 2026: लाखो लोक पायी पंढरपूरला का जातात? वारी म्हणजे काय अन् वारकरी नेमकं कोणाला म्हणतात? इथे वाचा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.