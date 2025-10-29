संस्कृती

November Planetary Changes: नोव्हेंबरमध्ये ४ ग्रहांची चाल बदलणार! मेष आणि वृश्चिकसह 'या' राशींच्या लोकांना होईल मोठा लाभ

Major Planetary Changes Happening in November: ज्योतिषानुसार शुक्र २ नोव्हेंबरला कन्या राशीतून तुळा राशीत प्रवेश करणार आहे. तर सूर्य हा १६ नोव्हेंबरला तुळा राशीतून वृश्चिक राशीत प्रवेश करेल. या दरम्यान बुध शनी यांचाही जागा बदलणार आहे. ज्याचा परिणाम काही राशींवर विशेष लाभ मिळणार आहे
Major Planetary Changes Happening in November

Major Planetary Changes Happening in November

थोडक्यात:

  1. नोव्हेंबरमध्ये मेष, वृश्चिक आणि तुळ राशींना ग्रह बदलामुळे विशेष लाभ मिळणार आहेत.

  2. मेष राशीच्या लोकांसाठी करिअर, आर्थिक स्थिती आणि प्रेमसंबंधात शुभ बदल होतील.

  3. वृश्चिक आणि तुळ राशींना व्यवसाय, कुटुंब, आर्थिक आणि वैयक्तिक यश मिळेल.

