Numerology : 'या' मूलांकाच्या व्यक्तीचा प्रत्येक निर्णय असतो 'मास्टरस्ट्रोक'! आयुष्यात झटपट मिळवतात यश अन् उच्च पद, डोक्याने सुपरफास्ट

अंकशास्त्रानुसार (Numerology), ज्या व्यक्तींचा जन्म काही खास तारखांना झालेला असतो त्यांचा मुलांकही खास असतो. या मूलांकाचा स्वामी शनी असल्याने या व्यक्ती अत्यंत शिस्तप्रिय, कष्टाळू आणि गंभीर स्वभावाच्या असतात. त्यांचे मन अत्यंत तीक्ष्ण असते आणि ते कोणत्याही गोष्टीचा वरवर विचार न करता मुळापर्यंत जाऊन अभ्यास करतात. शनीच्या प्रभावामुळे या व्यक्तींमध्ये कमालीचा संयम असतो, ज्यामुळे त्या प्रतिकूल परिस्थितीतही डगमगून न जाता धैर्याने उभे राहतात..जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ८, १७ किंवा २६ तारखेला झाला आहे, तुमचा मूलांक ८ असतो. मूलांक ८ च्या व्यक्तींचा प्रत्येक निर्णय हा मास्टरस्ट्रोक मानला जातो, कारण ते कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी भविष्यातील नफा-तोटा आणि परिणामांचे सूक्ष्म विश्लेषण करतात. त्यांना विनाकारण जोखीम घेणे आवडत नाही, तर ते पूर्ण नियोजनासह पावले उचलतात. त्यांची हीच दूरदृष्टी त्यांना व्यवसायात किंवा नोकरीत उच्च पदापर्यंत पोहोचवते. जरी त्यांना सुरुवातीच्या काळात संघर्ष करावा लागला, तरी एकदा का त्यांनी वेग पकडला की त्यांना यशाच्या शिखरापासून कोणीही रोखू शकत नाही. .आर्थिक बाबतीत या व्यक्ती अत्यंत सावध असतात आणि बचत करण्यात त्यांचा हात कोणीही धरू शकत नाही. पैसा खर्च करण्यापूर्वी ते शंभर वेळा विचार करतात याचा अर्थ असा नाही की त्या कंजूष असतात, तर त्यांना पैशाचे मूल्य उत्तम रितीने समजते. सुरक्षित गुंतवणूक करणे आणि संपत्तीची हळूहळू पण सातत्याने वाढ करणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. त्यांच्या याच शिस्तबद्ध आर्थिक नियोजनामुळे त्या आयुष्यात लवकर आर्थिक स्थैर्य आणि समृद्धी मिळवतात. .या मूलांकाच्या व्यक्तींचे व्यक्तिमत्व बाहेरून कठोर वाटत असले तरी त्या मनाने अत्यंत दयाळू आणि न्यायप्रिय असतात. त्यांना खोटेपणा आणि फसवणूक अजिबात सहन होत नाही. जरी त्यांना यश मिळवण्यासाठी थोडा उशीर झाला तरी, जे यश त्यांना मिळते ते दीर्घकाळ टिकणारे असते. समाजकल्याण किंवा लोकांसाठी काहीतरी मोठे करण्याची जिद्द त्यांच्यात असते. अशा प्रकारे, मूलांक ८ च्या व्यक्ती आपल्या प्रखर बुद्धिमत्तेच्या आणि बचतीच्या सवयीच्या जोरावर समाजात स्वतःचे एक वेगळे आणि मानाचे स्थान निर्माण करतात.