NUMEROLOGY JOBS : तुमची जन्मतारीखच सांगते, तुम्हाला कोणत्या क्षेत्रात मिळेल झटपट यश..मूलांकाप्रमाणे जाणून घ्या बेस्ट नोकरीबद्दल

Career Numerology News : आजच्या स्पर्धेच्या युगात करिअर निवडणे फार कठीण झाले आहे. लाखो प्रयत्न करूनही मनासारखी नोकरी किंवा यशस्वी व्यवसाय का सापडत नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. पण ज्योतिष आणि अंकशास्त्र सांगते की, तुमची जन्मतारीखच तुमच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे. तुमचा मूलांक हाच तुमचा स्वभाव, मेहनत करण्याची पद्धत आणि कोणत्या क्षेत्रात तुम्ही अव्वल व्हाल, हे ठरवतो..मूलांक कसा काढायचा?खूप सोप आहे..जन्मतारखेतील सर्व अंक एकत्र मिळवा आणि एक अंक एक अंकी होईपर्यंत जोडा.उदाहरण म्हणून ही बघा १९ ऑगस्टला वाढदिवस म्हणजे १ + ९ = १०तर १ + ० = मूलांक १२७ मार्च म्हणजे २ + ७ = ९ तर मूलांक ९.आता जाणून घ्या तुमचा मूलांक कोणत्या करिअरमध्ये बेस्ट आहेमूलांक १ (१, १०, १९, २८)तुम्ही जन्मजात लीडर आहत. बॉसच्या खाली काम करायला कंटाळा येतो. स्वतःचा व्यवसाय किंवा स्टार्टअप, राजकारण, आयएएस-आयपीएस, रिअल इस्टेट किंवा सौर ऊर्जा क्षेत्रात तुम्ही राजे व्हाल.मूलांक २ (२, ११, २०, २९)संवेदनशील आणि दुसऱ्यांची काळजी घेणारे आहात. एचआर, काउंसलिंग, हॉटेल-टुरिझम, नर्सिंग, ब्यूटी इंडस्ट्री, इंटीरियर डिझाइन किंवा वेडिंग प्लॅनिंगमध्ये तुम्ही चमकेल.मूलांक ३ (३, १२, २१, ३०)बोलण्यात जादूगार आणि क्रिएटिव्ह आहात. शिक्षक, प्रशिक्षक, पत्रकार, वकील, बँकिंग, युट्युब कोचिंग किंवा स्वतःची प्रशिक्षण संस्था या क्षेत्रात तुम्ही स्टार व्हाल..मूलांक ४ (४, १३, २२, ३१)तुम्ही तंत्रज्ञानाचे राजे आहात. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, डेटा सायन्स, सायबर सिक्युरिटी, एआय, ब्लॉकचेन यात तुम्ही जग जिंकाल.मूलांक ५ (५, १४, २३)जोखीम घ्यायला आणि ट्रॅवल प्रेमी आहात. डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, शेअर मार्केट, ड्रॉपशिपिंग पैसा कमवण्याचे तुमचे वेगळेच फंडे असतीलमूलांक ६ (६, १५, २४)लक्झरी लाइफ आणि सौंदर्यप्रेमी आहात. फॅशन डिझायनर, ब्यूटी सलून, हॉटेल-रेस्टॉरंट, लक्झरी वेडिंग प्लॅनर किंवा प्रीमियम ब्युटी ब्रँड यात तुम्ही छाप पाडाल..मूलांक ७ (७, १६, २५)खोल विचार करणारे आणि आध्यात्मिक आहेत. ज्योतिषी, लेखक, संशोधक, योग प्रशिक्षक, फार्मसी किंवा ऑनलाइन आध्यात्मिक चॅनेलद्वारे लाखो कमाई शक्य आहे.मूलांक ८ (८, १७, २६)उशिरा पण प्रचंड यश मिळेल. न्यायाधीश, आयएएस, रिअल इस्टेट, वित्त क्षेत्र किंवा एनजीओ – ३५ नंतर तुमचे नशीब उघडेल.मूलांक ९ (९, १८, २७)साहसी आणि लीडर आहात. सैन्य, पोलिस, क्रिएटिव क्षेत्रात , राजकारण, क्रीडा क्षेत्र किंवा बांधकाम किंवा मसाला व्यवसायात तुम्ही यशस्वीव्हाल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..