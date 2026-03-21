Numerology : 'या' 5 मूलांकाचे लोक असतात सगळ्यांत जास्त निगरगट्ट; त्यांच्यासाठी कितीही चांगलं करा शेवटी तुम्हाला देतात धोका

न्यूमरोलॉजीमध्ये प्रत्येक मूलांकाचा स्वतःचा स्वभाव असतो. काही लोक खूप हळवे असतात, तर काही प्रचंड व्यावहारिक. मात्र, स्वभावातील काही खास वैशिष्ट्यांमुळे ५ विशिष्ट मूलांकाचे लोक अनेकदा 'निगरगट्ट' किंवा भावशून्य भासतात. याचा अर्थ असा नाही की ते वाईट असतात, तर त्यांच्या प्राधान्यक्रमात भावनांपेक्षा स्वतःचे ध्येय किंवा तर्क जास्त महत्त्वाचा असतो. अशा व्यक्तींच्या स्वभावाचे पैलू समजून घेणे रंजक ठरते..मूलांक ४ (राहूचा प्रभाव)ज्यांचा जन्म ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला झाला आहे, अशा व्यक्तींवर राहूचा प्रभाव असतो. हे लोक अतिशय बुद्धिमान आणि 'आऊट ऑफ द बॉक्स' विचार करणारे असतात. पण जेव्हा स्वार्थाचा किंवा कामाचा प्रश्न येतो, तेव्हा ते समोरच्याच्या भावनांचा विचार करत नाहीत. त्यांना जे साध्य करायचे आहे, त्यासाठी ते कोणाचेही ऐकत नाहीत. त्यांची हीच जिद्द इतरांना निगरगट्टपणाची वाटते, कारण ते नियमांपेक्षा स्वतःच्या सोयीला महत्त्व देतात..मूलांक ७ (केतूचा प्रभाव)हे लोक अंतर्मुख आणि गूढ स्वभावाचे असतात. हे लोक स्वतःच्याच जगात हरवलेले असतात. त्यांना इतरांच्या सुख-दुःखाशी फारसे देणेघेणे नसते असे भासते. जर त्यांना वाटले की एखादी व्यक्ती त्यांच्या प्रगतीत अडथळा ठरत आहे, तर ते अत्यंत थंडपणे त्या व्यक्तीला आयुष्यातून वजा करतात. त्यांच्या या शांत पण कठोर निर्णयामुळे अनेकदा त्यांच्या जवळच्या लोकांना 'धोका' मिळाल्याची भावना निर्माण होते..मूलांक ८ (शनिचा प्रभाव)या लोकांचा मूलांक ८ असतो. शनिच्या प्रभावामुळे हे लोक अत्यंत शिस्तप्रिय आणि व्यावहारिक असतात. भावनांपेक्षा त्यांना कर्तव्याची आणि यशाची ओढ जास्त असते. ध्येय गाठण्याच्या प्रवासात ते इतके कठोर होतात की समोरच्याचे कष्ट त्यांना दिसत नाहीत. त्यांच्यासाठी नातेसंबंधांपेक्षा निकाल महत्त्वाचा असतो, ज्यामुळे लोक त्यांना कोरड्या स्वभावाचे समजतात..मूलांक ५ (बुधचा प्रभाव)हे लोक खूप चपळ आणि हजरजबाबी असतात. त्यांना बदल आवडतो. एकाच नात्यात किंवा कामात ते जास्त काळ अडकून राहू शकत नाहीत. जेव्हा त्यांना एखाद्या ठिकाणी रस उरत नाही, तेव्हा ते विचार न करता तिथून बाहेर पडतात. ही त्यांची 'मूव्ह ऑन' करण्याची वृत्ती समोरच्याला विश्वासघात वाटू शकते, कारण ५ मूलांकाचे लोक भावनांमध्ये जास्त गुंतवणूक करत नाहीत..मूलांक १ (सूर्याचा प्रभाव)हे लोक जन्मतःच नेते असतात. सूर्यासारखे तेज आणि अहंकार त्यांच्यात असतो. त्यांना स्वतःचे वर्चस्व गाजवायला आवडते. जर कोणी त्यांच्या अहंकाराला धक्का लावला, तर ते कितीही जवळची व्यक्ती असली तरी तिला दूर करायला मागे-पुढे पाहत नाहीत. त्यांचे हे स्वतावर प्रेम (Self love) इतरांना निगरगट्टपणासारखे वाटते, कारण ते स्वतःच्या सिद्धांतांशी कधीच तडजोड करत नाहीत.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.