Numerology : 'या' 2 मूलांकाच्या लोकांना कधीच सांगू नका तुमचे सिक्रेट; सरड्यासारखे रंग बदलून जगापुढे करतात तुमची नाचक्की

Ank Shastra News : अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक अंकाची एक विशिष्ट ऊर्जा असते. काही अंक अतिशय संवेनशील असतात तर काही व्यवहारचतुर. स्वभावानुसार काही व्यक्तींना 'गोष्टी पोटात ठेवणे' कठीण जाते. ही माहिती कोणाचेही मन दुखावण्यासाठी नसून केवळ स्वभावाच्या पैलूंचे एक रंजक विश्लेषण आहे..मूलांक ३ आणि मूलांक ५ च्या व्यक्तींचा स्वभावअंकशास्त्रानुसार ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१, ३० (मूलांक ३) किंवा ५, १४, २३ (मूलांक ५) तारखेला झाला आहे अशा व्यक्ती कमालीच्या बोलक्या आणि सामाजिक असतात. मूलांक ३ चे स्वामी गुरू आहेत, जे ज्ञानाचे प्रतीक असले तरी या व्यक्तींना माहिती प्रसारित करायला खूप आवडते. तर मूलांक ५ चे स्वामी बुध असून ही मंडळी अत्यंत चपळ आणि हजरजबाबी असतात. त्यांच्याकडे शब्दांचे इतके भांडार असते की एखादी गुपित गोष्ट त्यांच्या मनात जास्त काळ टिकणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण होऊन बसते..गप्पांच्या ओघात नकळत खुलासाया मूलांकाच्या लोकांचा हेतू कोणाचे वाईट करण्याचा नसतो, पण त्यांचा उत्साह त्यांच्यावर उलटतो. मूलांक ३ चे लोक समोरच्याला मार्गदर्शन करण्याच्या नादात उदाहरण म्हणून तुमचे गुपित सांगून टाकू शकतात. तर मूलांक ५ च्या व्यक्तींना गप्पांमध्ये सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन राहायला आवडते. एखाद्या रंगतदार चर्चेत अधिक मसाला भरण्यासाठी किंवा स्वतःची हुशारी सिद्ध करण्यासाठी ते नकळत तुमच्या खासगी गोष्टींचा खुलासा करून बसतात. समोरच्याला ते रंग बदलल्यासारखे वाटू शकते पण प्रत्यक्षात तो त्यांच्या उत्साहाचा अतिरेक असतो..परिस्थितीनुसार बदलणारी भूमिकामूलांक ५ ला बुध ग्रहाची चंचलता लाभलेली असते. हे लोक परिस्थितीचा अंदाज घेण्यात माहिर असतात. जर त्यांना वाटले की तुमचे गुपित सांगितल्याने त्यांचे काहीतरी भले होणार आहे किंवा त्यांना एखाद्या मोठ्या संकटातून मार्ग मिळणार आहे तर ते स्वतःच्या बचावासाठी तुमची माहिती उघड करू शकतात. यामुळे समाजात तुमची नाचक्की होण्याची शक्यता निर्माण होते. अशा वेळी त्यांचा स्वभाव सरड्याप्रमाणे बदलताना दिसतो कारण ते भावनांपेक्षा व्यावहारिक फायद्याला आणि त्या क्षणाच्या आनंदाला जास्त महत्त्व देतात..याचा अर्थ असा मुळीच नाही की या मूलांकाचे सर्वच लोक विश्वासू नसतात. अनेकदा ही माणसे अतिशय प्रेमळ आणि मदत करणारीही असतात. मात्र अंकशास्त्राच्या दृष्टीने त्यांची संवादशक्ती इतकी प्रबळ असते की त्यांना मौन पाळणे कठीण जाते. त्यामुळे जर तुमचे एखादे गुपित तुमच्या अस्तित्वाशी किंवा प्रतिष्ठेशी निगडित असेल, तर ते स्वतःपाशीच ठेवणे केव्हाही चांगले. त्यांच्याशी मैत्री जरूर ठेवा कारण त्यांच्यासारखे आनंदी मित्र शोधून सापडणार नाहीत पण आपल्या मनाची तिजोरी मात्र नेहमी लॉक ठेवावी.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.