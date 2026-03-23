Numerology : 'या' 3 मूलांकाच्या मुली असतात सर्वांत जास्त साध्याभोळ्या; साक्षात लक्ष्मीचे रूप बनून बदलतात जोडीदाराचे आयुष्य

Astrology predictions : अंकशास्त्रानुसार व्यक्तीचा जन्म ज्या तारखेला होतो त्यावरून तिचा मूलांक ठरतो आणि या मूलांकाचा प्रभाव तिच्या स्वभावावर, नशिबावर आणि भविष्यावर पडत असतो. काही मूलांकांच्या मुली स्वभावाने इतक्या साध्याभोळ्या आणि निष्पाप असतात की त्यांच्या अस्तित्वानेच घराचे वातावरण बदलून जाते. अशा मुली केवळ आपल्या जोडीदारावर जीवापाड प्रेमच करत नाहीत, तर लग्नानंतर साक्षात लक्ष्मीचे रूप बनून सासरी येतात. त्यांच्या नशिबाचा सकारात्मक प्रभाव जोडीदाराच्या प्रगतीवर पडतो आणि रखडलेली कामे मार्गी लागतात. चला तर मग जाणून घेऊया अशा तीन खास मूलांकांविषयी ज्यांच्या नशिबामुळे पतीचे आयुष्य सोन्यासारखे चमकते..मूलांक २ (जन्म तारीख २, ११, २०, २९)ज्या मुलींचा मूलांक २ असतो त्या चंद्राच्या प्रभावाखाली असतात. या मुली प्रचंड हळव्या, साध्या आणि मनाच्या साफ असतात. त्यांच्यात कपट किंवा स्वार्थ मुळीच नसतो. या मुली ज्या घरात जातात, तिथे प्रेमाचा वर्षाव करतात. अंकशास्त्रानुसार मूलांक २ च्या मुली आपल्या पतीसाठी अत्यंत 'लकी' मानल्या जातात. लग्नानंतर यांच्या पावलांनी पतीच्या घरात सुख-समृद्धी येते. आर्थिक ओढाताण संपून पतीच्या करिअरमध्ये अचानक वृद्धी होते. या मुली साध्याभोळ्या असल्याने कुटुंबाला एकत्र बांधून ठेवण्यात यशस्वी ठरतात आणि त्यांच्या शांत स्वभावामुळे घरात नेहमी प्रसन्नता राहते..Maharana Pratap Descendants : महाराणा प्रताप यांचे वंशज आता कुठे आहेत? कशा परिस्थितीत जीवन जगतात? पाहा महान योद्ध्याचा वारसा.मूलांक ६ (जन्म तारीख ६, १५, २४)मूलांक ६ हा शुक्राचा अंक मानला जातो, जो सुख, वैभव आणि प्रेमाचे प्रतीक आहे. या मूलांकाच्या मुली अत्यंत साध्या पण आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाच्या असतात. त्यांना बाह्य डामडौलापेक्षा नात्यातील जिव्हाळा जास्त महत्त्वाचा वाटतो. या मुली साक्षात लक्ष्मीचे रूप मानल्या जातात. लग्नानंतर या मुली ज्या घरात पाय ठेवतात, तिथे धनाचा ओघ सुरू होतो. पती कितीही सामान्य स्थितीत असला, तरी लग्नानंतर या मुलींच्या भाग्यामुळे त्याला समाजात मान-सन्मान आणि प्रतिष्ठा प्राप्त होते. या मुली आपल्या जोडीदाराच्या सुखासाठी स्वतःचा त्याग करायलाही मागे-पुढे पाहत नाहीत ज्यामुळे त्यांचे वैवाहिक आयुष्य सुखी होते..Numerology : 'या' 5 मूलांकाचे लोक असतात सगळ्यांत जास्त निगरगट्ट; त्यांच्यासाठी कितीही चांगलं करा शेवटी तुम्हाला देतात धोका.मूलांक ९ (जन्म तारीख ९, १८, २७)मूलांक ९ च्या मुली मंगळाच्या प्रभावाखाली असल्या तरी त्या मनाने अतिशय कोमल आणि सरळमार्गी असतात. कोणाचेही वाईट चिंतणे त्यांच्या स्वभावात नसते. या मुली आपल्या पतीसाठी एक मजबूत आधारस्तंभ ठरतात. लग्नानंतर पतीच्या आयुष्यातील सर्व संकटे दूर होऊन प्रगतीचे नवे मार्ग खुले होतात. या मुलींच्या साध्याभोळ्या वागण्यामुळे सासरच्या लोकांचेही त्यांच्यावर विशेष प्रेम असते. कठीण प्रसंगात या मुली ढाल बनून उभ्या राहतात आणि लक्ष्मीप्रमाणे घराची बरकत वाढवतात. त्यांच्या नशिबामुळे पतीला गुंतवणुकीतून किंवा व्यवसायातून मोठा धनलाभ होण्याचे योग वारंवार येतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.