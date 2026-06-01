Health Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक घेतात अति टेन्शन! वयापेक्षा जास्त ताण घेतल्याने कमी वयातच जडतात आजार

Ankshastra news marathi : आपल्या सभोवताली असे अनेक लोक असतात जे सतत कशा ना कशाची तरी काळजी करत असतात. अंकशास्त्राच्या (Numerology) विश्वात असे मानले जाते की, आपल्या जन्मतारखेचा आपल्या मानसिक क्षमतेशी आणि विचार करण्याच्या पद्धतीशी अत्यंत जवळचा संबंध असतो. काही लोक जन्मतःच अतिशय संवेदनशील मन घेऊन जन्माला येतात ज्यामुळे ते छोट्या मोठ्या गोष्टींचेही मनात काहूर माजवून घेतात. हा वयापेक्षा जास्त घेतलेला मानसिक ताण त्यांच्या शरीरातील सकारात्मक उर्जेला हळूहळू संपवून टाकतो. परिणामी ज्या वयात त्यांनी निरोगी आणि उत्साही राहायला हवे, त्याच कमी वयात त्यांना विविध आजार ग्रासू लागतात..मुलांक २या यादीतील पहिला क्रमांक लागतो तो म्हणजे मुलांक २ च्या लोकांचा. ज्या व्यक्तींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मुलांक २ असतो. या मुलांकाचा स्वामी 'चंद्र' आहे, जो मनाचा कारक मानला जातो. हे लोक स्वभावाने अत्यंत हळवे, दयाळू आणि भावनाप्रधान असतात. इतरांच्या छोट्याशा बोलण्यानेही त्यांचे मन दुखावले जाते. ते समोरच्या व्यक्तीचा आणि परिस्थितीचा इतका विचार करतात की, नकळत स्वतःला मानसिक तणावाच्या दरीत लोटून देतात. या अति संवेदनशीलतेमुळे त्यांना तरुण वयातच मानसिक नैराश्य, अपचन, छातीत कफ जमा होणे आणि मायग्रेनसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागतो..मुलांक ५दुसरीकडे, काळजी करण्याच्या बाबतीत आघाडीवर असणारा दुसरा क्रमांक आहे मुलांक ५ च्या लोकांचा. कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ५ असतो आणि त्यांचा स्वामी 'बुध' ग्रह आहे. बुध हा बुद्धीचा आणि गतीचा कारक आहे त्यामुळे हे लोक प्रचंड हुशार असतात. मात्र त्यांचे मन एका जागेवर स्थिर राहत नाही. एकाच वेळी शेकडो गोष्टींचा विचार करणे आणि भविष्याची अवाजवी चिंता करणे ही त्यांची मुख्य सवय असते. डोक्याचा हा न थांबणारा ओव्हरटाईम त्यांच्या मज्जासंस्थेवर थेट परिणाम करतो. यामुळे त्यांना कमी वयातच निद्रानाश, तीव्र डोकेदुखी, उच्च रक्तदाब आणि त्वचेचे विकार जडण्याचा मोठा धोका असतो..काय उपाय करावा? जर तुमचा मुलांक २ किंवा ५ असेल तर घाबरून न जाता आपल्या जीवनशैलीत काही महत्त्वाचे बदल करणे गरजेचे आहे. मुलांक २ च्या लोकांनी भावनिकदृष्ट्या खंबीर होण्यासाठी दररोज सकाळी प्राणायाम करावा आणि चांदीच्या पात्रात पाणी प्यावे. तसेच मुलांक ५ च्या लोकांनी आपल्या मेंदूला विश्रांती देण्यासाठी रात्री झोपण्यापूर्वी मोबाईल किंवा स्क्रीनचा वापर पूर्णपणे बंद करावा आणि निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवावा. लक्षात ठेवा, विनाकारण घेतलेले टेन्शन कोणत्याही समस्येचे उत्तर असू शकत नाही; मन शांत असेल तरच शरीर निरोगी राहील आणि आयुष्य आनंदी होईल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.