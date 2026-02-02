संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 2 फेब्रुवारी 2026

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
Panchang for 2 February 2026

पंचांग -२ फेव्रुवारी २०२६ साठी

सोमवार : माघ कृष्ण १, चंद्रनक्षत्र आश्‍लेषा, चंद्रराशी कर्क/सिंह, सूर्योदय ७.०९ सूर्यास्त ६.२७, चंद्रोदय सायंकाळी ७.०१ चंद्रास्त सकाळी ७.४३, भारतीय सौर माघ १४ शके १९४७.

