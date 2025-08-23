Ganesh Chaturthi 2025: बाप्पाला तळणीचे की उकडीचे कोणते मोदक अर्पण करावे? वाचा पद्म पुराणात काय सांगितले

गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने बाप्पाला मोदक अर्पण करण्याची परंपरा आहे.पद्म पुराणात मोदकांच्या आवडीबद्दल दोन कथा सांगितल्या आहेत.बाप्पाला तळणीचे की उकडीचे मोदक आवडतात, याबद्दल शास्त्रात पुरावे आहेत. नैवेद्यासाठी २१ मोदकांची संख्या निश्चित करण्यामागेही धार्मिक कारणे आहेत..हिंदू धर्मात गणेश चतुर्थीला खुप महत्व आहे. हिंदू धर्मात कोणत्याही शुभ कार्याची सुरूवात ही गणेश पुजनानेच होते. गणपती बाप्पाला प्रसन्न करण्यासाठी त्यांच्या आवडत्या गोष्टी अर्पण केल्या पाहिजे. बाप्पाला मोदक खुप प्रिय आहे. पण गणरायाला तळणीचे कि उकडीचे कोणते मोदक अर्पण करावे हा प्रश्न पडला असेल तर याबाबत पद्मपुराणात काय सांगितले आहे हे जाणून घेऊया. तसेच बाप्पाला २१ च मोदक का अर्पण करतात हे देखील समजून घेऊया. .पद्य पुराणात काय सांगितले आहेपद्य पुराणानुसार एक दिवस अत्री ऋषी आणि त्यांची पत्नी अनुसुया माता यांनी भगवान भोलेनाथाला आणि माता पार्वती मातेला जेवायला बोलावले. बाल गणेशाला कैलास पर्वतावर एकटे कसे ठेवावे यामुळे माता पार्वती गणरायाला सोबत घेऊन आली. अनुसूया माता उत्तम जेवण बनवत होत्या. तिघेही जेवणाला बसले. विविध पदार्थ पानांवर वाढण्यात आले होता. माता पार्वती सर्व पदार्थ पाहून आनंदी झाल्या. तिघांचे जेवण पूर्ण झाले. .Ganesh Chaturthi 2025 Marathi Wishes: आला आला माझा गणराज आला...! गणेश चतुर्थीच्या प्रियजनांना पाठवा मराठीतून भक्तीमय शुभेच्छा .अनुसूया मातेने आग्रह करून वाढले. माता पार्वती आणि शंकराचे पोट भरले पण गणरायाचे अवलेसे पोट भरले नाही असे हळूच म्हणाले. तिने गणरायाला विचारले मग काय करू तुझ्यासाठी सांग असे विचारल्यास भगवान गणपतीने काहीतरी गोड पदार्थ बनवावे असे सांगितले. .Ganesh Chaturthi 2025 Marathi Wishes: आला आला माझा गणराज आला...! गणेश चतुर्थीच्या प्रियजनांना पाठवा मराठीतून भक्तीमय शुभेच्छा .अनुसूया मातेने पानात चवदार मोदक दिले. गणरायाला हे चवदार मोदक आवडले. गणरायाने २१ मोदक खाल्ले आणि नंतर त्यांचे पोट भरले असे म्हणाले. तेव्हापासून माता पार्वती देखील गणरायाला भूक लागली की २१ मोदक करू लागली. यामुळे गणरायाला प्रसन्न करण्यासाठी भक्तींनी २१ मोदक अर्पण करण्यास सुरूवात केली. .हे मोदक म्हणजेच उकडीचे मोदक असावे असा समज आहे. पण याबद्दल खुलासा नाही. पण मोदक या पदार्थाला अनुसूया मातेचा स्पर्श झाल्याने त्याला दिव्य मोदक देखील बोलले जात असावे असा समज आहे. .पद्म पुराणात बाप्पाला कोणत्या प्रकारचे मोदक अर्पण करण्याबद्दल काय सांगितले आहे?पद्म पुराणात अनुसूया मातेने गणपती बाप्पाला "दिव्य मोदक" अर्पण केल्याचा उल्लेख आहे, जे 21 मोदक होते. हे मोदक उकडीचे असावेत असा तर्क लावला जातो, परंतु तळणीचे की उकडीचे याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे परंपरेनुसार उकडीचे मोदक गणेश चतुर्थीला प्रिय मानले जातात. .गणपती बाप्पाला 21 मोदकांचा नैवेद्य का अर्पण केला जातो? पद्म पुराणानुसार, अनुसूया मातेने गणपतीला 21 दिव्य मोदक अर्पण केले, ज्यामुळे त्यांचे पोट भरले. यामुळे 21 मोदकांचा नैवेद्य अर्पण करण्याची प्रथा सुरू झाली. हे 21 मोदक 21 मातृदेवतांशी संबंधित असल्याचेही मानले जाते..उकडीचे आणि तळणीचे मोदक यात काय फरक आहे?उकडीचे मोदक तांदळाच्या पिठापासून बनवले जातात आणि वाफेवर उकडले जातात, तर तळणीचे मोदक गव्हाच्या पिठापासून (कणकेपासून) बनवले जातात आणि तेलात तळले जातात. उकडीचे मोदक कोकणात लोकप्रिय आहेत, तर तळणीचे मोदक विदर्भ आणि मराठवाड्यात बनवले जातात. दोन्हीमध्ये गूळ आणि खोबऱ्याचे सारण असते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.