Horoscope 2025 : पितृपक्ष ठरणार 'या' 3 राशींना LUCKY ! भद्र महापुरुष योगामुळे होणार पैशांची बरसात

Marathi Rashi Bhavishya News : 8 सप्टेंबरपासून पितृपक्षाला सुरुवात झाली आहे. 21 सप्टेंबरला पितृपक्ष संपणार आहे. पण हा कालावधी काही राशींसाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. 14 सप्टेंबरला बुध ग्रह त्याची उच्च रास कन्यामध्ये प्रवेश करणार आहे. यामुळे भद्र महापुरुष राजयोग तयार होणार आहे. .या राजयोगाचा फायदा तीन राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मकर रास : या राजयोगामुळे मकर राशींच्या लोकांचा भाग्योदय होणार आहे. बुध ग्रह तुमच्या कुंडलीतील नवव्या घरात भ्रमण करणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. व्यवसायात उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होतील. नोकरीत पगारवाढ आणि बढती मिळेल. देश किंवा विदेशात प्रवास होईल. व्यापारी लोकांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल. विद्यार्थ्यांचे परदेशात जाण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल. .धनु रास : हा राजयोग तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. कर्मभावात हा राजयोग तयार होत असल्याने कामधंद्यात प्रगती होईल. नोकरी करणाऱ्यांना एखाद्या महत्त्वाच्या प्रोजेक्टमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल. काम करण्याची पद्धत सुधारेल. तातडीने घेतलेल्या निर्णयांचा फायदा होईल. तुम्हाला हव्या असेल त्या ठिकाणी तुमची बदली होईल. वडिलांची साथ मिळेल. .सिंह रास : या राजयोगामुळे सिंह राशीच्या लोकांचे चांगले दिवस सुरु होतील. दुसऱ्या भावात बुध ग्रह भ्रमण करणार आहे त्यामुळे नशिबाची साथ मिळेल. तुमच्या बोलण्यात आकर्षण वाढेल आणि लोक प्रभावित होतील. आर्थिक स्थिती सुधारेल. मार्केटिंग, बँकिंग, सेल्स आणि मीडियामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना फायदा होईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.