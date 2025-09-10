संस्कृती

Horoscope 2025 : पितृपक्ष ठरणार 'या' 3 राशींना LUCKY ! भद्र महापुरुष योगामुळे होणार पैशांची बरसात

Pitru Paksha 8th September To 21st September Horoscope : 8 सप्टेंबरपासून पितृ पक्ष सुरु झाला आहे. 14 सप्टेंबरपासून बुध ग्रहाचं भ्रमण होणार आहे. यामुळे तीन राशींना फायदा मिळणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घ्या.
Horoscope 2025 : पितृपक्ष ठरणार 'या' 3 राशींना LUCKY ! भद्र महापुरुष योगामुळे होणार पैशांची बरसात
kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Bhavishya News : 8 सप्टेंबरपासून पितृपक्षाला सुरुवात झाली आहे. 21 सप्टेंबरला पितृपक्ष संपणार आहे. पण हा कालावधी काही राशींसाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. 14 सप्टेंबरला बुध ग्रह त्याची उच्च रास कन्यामध्ये प्रवेश करणार आहे. यामुळे भद्र महापुरुष राजयोग तयार होणार आहे.

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
Daily Horoscope
Yearly Horoscope
Zodiac
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com