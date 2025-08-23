Political Astrology : विधानसभा बरखास्त होण्याचा अंदाज ते अन्य राज्यातील सरकारं अस्थिर होण्याची शक्यता...काय सांगतं या आठवड्याचं राजकीय भविष्य?

International War Risk & Trump Impeachment : २३ ऑगस्टच्या अमांत कुंडलीत गुरू भाग्यस्थानी असल्यामुळे गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहाने पार पडेल. लग्नस्थानावर गुरूची दृष्टी असल्यामुळे जनता आनंदी, समाधानी राहील. तसेच राजकीय क्षेत्रात मोठे फेरबदल पुढील काळात संभवतात. प्रमुख पदांवरील व्यक्ती राजीनामे देतील. राज्य व केंद्रातील मंत्रिमंडळांमध्ये महत्त्वाचे फेरबदल होतील, असं भाकीत ज्योतिषाचार्य सिद्धेश्वर मारटकर यांनी वर्तवलं आहे. .याशिवाय पक्षाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपती यांसारख्या प्रमुख पदांवर नवीन नेतृत्वाला संधी मिळेल. बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, विधानसभा बरखास्तीचे निर्णय होतील. महत्त्वाच्या राज्यातील सरकार अस्थिर होण्याची शक्यता राहील. या काळात ज्येष्ठ नेत्याच्या मृत्यूची घटना संभवते, असंही त्यांनी सांगितलं आहे..Horoscope 23 August 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे वैचारिक परिवर्तन होईल .पुढील काळात मंगळाचे भ्रमण तूळ राशीतून होत असून, मंगळ-हर्षल षडाष्टक योग असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर युद्धाचा धोका कायम राहील. रशिया-युक्रेन युद्ध पुन्हा भडकण्याची शक्यता राहील. ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कामुळे अनेक देशांची आर्थिक धोरणे बिघडण्याची शक्यता आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं..अमेरिकेमध्ये ट्रम्प यांच्या विरोधात महाभियोग आणला जाण्याची शक्यता आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा जन्म १४ जून १९४६ रोजीचा असून, त्यांच्या कुंडलीमध्ये सिंह लग्न उदित असून, लग्नी मंगळ व दशमात रवी व चतुर्थात पौर्णिमेचा चंद्र असल्यामुळे राजयोगाची पत्रिका झाली आहे. वृश्चिक रास व ज्येष्ठा नक्षत्र असल्यामुळे एका हुकुमशहासारखी मनोवृत्ती दर्शविते, असं ते म्हणाले..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २३ ऑगस्ट २०२५ ते २९ ऑगस्ट २०२५ - मराठी राशी भविष्य.दशमात रवी-राहू युती झाल्यामुळे अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र, सध्या लग्न राशीच्या अष्टमातील शनीचे गोचर भ्रमण ट्रम्प यांच्यासाठी प्रतिकूल असल्यामुळे २०२५ ते जून २०२७पर्यंतचा काळ त्रासदायक राहू शकतो. अमेरिकेची मिथुन रास असून, राशीच्या दशमातून होणारे शनीचे भ्रमण अमेरिकेसाठी कटकटीचे राहू शकते. या परिणामांमुळे ट्रम्प यांच्यावर अपयशाचा ठपका बसू शकतो. अनेक देशांच्या विरोधामुळे अमेरिका व ट्रम्प एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण होऊ शकते, असं भाकीतही त्यांनी वर्तवलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.