संस्कृती

Political Astrology : विधानसभा बरखास्त होण्याचा अंदाज ते अन्य राज्यातील सरकारं अस्थिर होण्याची शक्यता...काय सांगतं या आठवड्याचं राजकीय भविष्य?

Assembly Dissolution & Government Instability Prediction : पुढील काळात मंगळाचे भ्रमण तूळ राशीतून होत असून, मंगळ-हर्षल षडाष्टक योग असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर युद्धाचा धोका कायम राहील.
Assembly Dissolution & Government Instability Prediction
Assembly Dissolution & Government Instability Predictionesakal
Shubham Banubakode
Updated on

International War Risk & Trump Impeachment : २३ ऑगस्टच्या अमांत कुंडलीत गुरू भाग्यस्थानी असल्यामुळे गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहाने पार पडेल. लग्नस्थानावर गुरूची दृष्टी असल्यामुळे जनता आनंदी, समाधानी राहील. तसेच राजकीय क्षेत्रात मोठे फेरबदल पुढील काळात संभवतात. प्रमुख पदांवरील व्यक्ती राजीनामे देतील. राज्य व केंद्रातील मंत्रिमंडळांमध्ये महत्त्वाचे फेरबदल होतील, असं भाकीत ज्योतिषाचार्य सिद्धेश्वर मारटकर यांनी वर्तवलं आहे.

Loading content, please wait...
horoscope
Astrology

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com