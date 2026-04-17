पुढचे 24 तास महत्त्वाचे! मीन राशीत 'चतुर्ग्रही राजयोग'; लक्ष्मी-कुबेराच्या कृपेने 'या' 5 राशी होणार मालामाल!

Lucky Zodiac Signs : ज्योतिषशास्त्रानुसार मीन राशीत मंगळ, बुध, शनी आणि चंद्र हे चार ग्रह काल एकत्र आले त्यामुळे एक शक्तिशाली ग्रहयोग तयार झाला आहे. या संयोगाला 'चतुर्ग्रही योग' असे म्हटले जाते. या योगाचा प्रभाव पुढील २४ तासविशेषतः काही राशींवर अधिक जाणवणार आहे..ग्रहांच्या या एकत्रित स्थितीमुळे आर्थिक, करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्यात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पाच राशींना या काळात चांगल्या संधी मिळू शकतात.लक्ष्मी-कुबेर कृपालक्ष्मीची कृपा असल्यास धन,संपत्ती,ऐश्वर्य यांची कमी पडत नाही. तीच कृपा तशीच राहण्यासाठी शुक्रवारी विशेष पूजा करा. पूजा करताना कमळ फूल अर्पण करा. श्री यंत्रा पूजा केल्याने आशीर्वाद मिळतो. घर स्वच्छ आणि प्रसन्न ठेवल्याने लक्ष्मीची कृपा राहते..कुबेराची कृपा असणे म्हणजे संपत्ती, समृद्धी मिळते. म्हणूनच घरात कुबेराची मूर्ती असावी. आर्थिक गणित सुरळीत राहतात. वास्तुशास्त्रानुसार कुबेराची मूर्ती ईशान्य बाजूस ठेवणे शुभ मानले जाते. प्रसाद पिवळ्या रंगाचा असावा जसे की, केशर खीर, लाडू.एकत्र पूजा केल्याने असे मानले जाते की, लक्ष्मी धन संपत्ती वाढवते आणि कुबेर त्याचे रक्षण करते. म्हणूनच यांची एकत्र कृपा असणे शुभ मानले जाते..या 5 राशींना मिळू शकतो फायदामेषआर्थिक बाबतीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. थांबलेली कामे पुन्हा सुरू होऊ शकतात. गुंतवणुकीसाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो.मिथुनकरिअरमध्ये प्रगतीचे संकेत दिसत आहेत. नोकरीत नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. वरिष्ठांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे..सिंहमालमत्ता किंवा आर्थिक व्यवहारांमध्ये प्रलंबित गोष्टी मार्गी लागू शकतात. समाजात मान-सन्मान वाढण्याची चिन्हे आहेत.धनुरखडलेली कामे पूर्ण होण्यास गती मिळेल. अधिकृत किंवा सरकारी कामांमध्ये दिलासा मिळू शकतो. नवीन खरेदीचे योग जुळू शकतात.मीनया राशीतच योग होत असल्याने आत्मविश्वास वाढलेला दिसेल. घेतलेले निर्णय पुढे फायदेशीर ठरू शकतात. नातेसंबंध अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे..हा चतुर्ग्रही योग काही राशींसाठी संधींचे दार उघडू शकतो. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीच्या कुंडलीनुसार परिणाम वेगळे असू शकतात. त्यामुळे कोणताही मोठा निर्णय घेताना विचारपूर्वक पावले उचलणे गरजेचे आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.