Putrada Ekadashi 2025: यंदा 30 की 31 डिसेंबर कधी आहे पुत्रदा एकादशी? जाणून घ्या अचूक तारीख, पूजाविधी आणि धार्मिक महत्त्व

Putrada Ekadashi 2025 Date: पौष महिन्यात येणारी पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्मात विशेष पुण्यदायी मानली जाते. हा उपवास विशेषतः संतानसुख, कौटुंबिक आनंद आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी केला जातो. या दिवशी भगवान विष्णूसह माता लक्ष्मीची भक्तिभावाने जीवनातील अनेक अडचणी दूर होतात. अशी श्रद्धा आहे. चला तर जाणून घेऊया, पौष पुत्रदा एकादशी २०२५ मध्ये नेमकी कधी आहे आणि तिचे महत्व काय आहे..तारीख व मुहूर्तपौष शुल्क पक्षातील एकादशी तिथीची सुरूवात ३० डिसेंबर रोजी सकाळी ६. वाजता होणार आहे. ही तिथी ३१ डिसेंबर रोजी पहाटे ४.४८ वाजेपर्यंत राहील. हिंदू पंचांगानुसार, उदयकालात जी तिथी असते त्या दिवशी व्रत करणे श्रेष्ठ मानले जाते. त्यामुळे पुत्रदा एकदाशीचा उपवास हा ३० डिसेंबर २०२५ रोजी केला करणे योग्य आहे..धार्मिक महत्त्वधार्मिक मान्यतेनुसार, पुत्रदा एकादशीचे व्रत केल्याने संतानप्राप्तीचा मार्ग मोकळा होतो. ज्यांना अपत्यप्राप्तीत अडथळे येत आहेत. त्यांनी हा उपवास श्रद्धेने करावा. तसेच ज्यांना संतान आहे. त्यांनी त्याच्या दीर्घायुष्य, उत्तम आरोग्य आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी हा उपवास करणे फलदायी ठरते. या व्रतामुळे धनलाभ, मानसिक शांती आणि सुख- समृद्धी प्राप्त होते, असेही शास्त्रांत नमूद आहे..पुत्रदा एकादशीची पूजा कशी करावी?- सकाळी लवकर उठून स्नान करा आणि स्वच्छ, पिवळ्या रंगाचे कपडे घाला.- घरातील पूजास्थळी भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीची मूर्ती पिवळ्या कापडात गुंडाळून ठेवा.- पंचामृत किंवा शुद्ध पाण्याने अभिषेक करा आणि त्यांना हळद-कुंकू, फुले अर्पण करा.- उदबत्ती पेटवा आणि विष्णूला फळे, मिठाई आणि नैवेद्य दाखवा.- पुत्रदा एकादशी व्रत कथा वाचा किंवा एका.- शेवटी, विष्णू-लक्ष्मीची आरती करा आणि उत्साहाने प्रार्थना करा.- दिवसभर उपवास करा आणि १२ व्या दिवशी उपवास सोडा.