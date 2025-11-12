Rahu Gochar 2025: यंदा 2 डिसेंबरपासून 'या' राशींच्या लोकांना मिळेल प्रचंड संपत्ती अन् सन्मान

Rahu Gochar 2025 predictions for all zodiac signs: वर्षातील शेवटचा महिना म्हणजे डिसेंबर अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. महिन्याच्या सुरुवातीलाच छाया ग्रह राहू भ्रमण करेल. तो 2 डिसेंबर 2025 रोजी शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करेल. राहू 2 ऑगस्ट 2026 पर्यंत तिथेच राहील. योगायोगाने शतभिषा नक्षत्राचा स्वामी ग्रह राहू स्वतः आहे. म्हणून, राहूचा स्वतःच्या घरात प्रवेश हा एक दुर्मिळ योगायोग आहे. ज्योतिषांच्या मते, जेव्हा एखादा ग्रह स्वतःच्या राशीत किंवा नक्षत्रात प्रवेश करतो तेव्हा त्याचा प्रभाव 12 राशींच्या लोकांवर पडतो. म्हणूनच राहूच्या नक्षत्राचा काही राशींना फायदा होऊ शकतो. राहू भौतिक इच्छा, कीर्ती आणि आर्थिक लाभाचा कारक असल्याने, या राशीच्या लोकांना या क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया. .वृषभवृषभ राशीसाठी हा काळ फायदेशीर असणार आहे. या राशीच्या लोकांना कामासाठी परदेश प्रवास करावा लागू शकतो. तुम्हाला नवीन लोकांना भेटण्याची सुवर्णसंधी मिळू शकते. व्यवसायात गुंतलेल्या वृषभ राशीच्या व्यक्तींना या काळात मोठा नफा मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्ही व्यावसायिकदृष्ट्या प्रगती कराल. तुम्हाला चांगले विवाह प्रस्ताव मिळतील. .Budh Retrograde 2025: वृश्चिक राशीत बुधाचा वक्री प्रवास सुरू, 'या' राशींना मिळणार यश तर काहींचा वाढणार ताण अन् गैरसमज.मेषराहूच्या नक्षत्रातील बदल मेष राशीसाठी शुभ ठरणार आहे. तुम्हाला व्यवसायात आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात मेष राशीचा वाढलेला आत्मविश्वास त्यांना अनेक कामे पूर्ण करण्यास मदत करेल. तुमच्या कठोर परिश्रमामुळे तुम्ही तुमचे ध्येय सहजपणे साध्य करू शकाल. भविष्यासाठी नियोजन करण्यासाठी हा अनुकूल काळ असेल. नवीन नोकरीच्या संधी निर्माण होतील. .कुंभअविवाहित कुंभ राशीच्या व्यक्तींना या काळात लग्नाची शक्यता प्रबळ वाटेल. तुमच्या आयुष्यात कोणीतरी खास व्यक्ती येऊ शकते. सर्जनशील किंवा इतर नाविन्यपूर्ण कामांमध्ये गुंतलेल्यांना या काळात फायदा होईल. नात्यांमध्ये प्रेम वाढेल. तुमच्या कारकिर्दीतील अडथळे दूर होऊ शकतात. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह धार्मिक तीर्थयात्रेला जाऊ शकता. देशात आणि परदेशात आदर मिळण्याची शक्यता आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.