Rahu Gochar 2025: यंदा 2 डिसेंबरपासून 'या' राशींच्या लोकांना मिळेल प्रचंड संपत्ती अन् सन्मान

Rahu Gochar 2025: डिसेंबरमध्ये 2025 वर्ष संपणार आहे. या महिन्यात सुरुवातीलाच छाया ग्रह राहू संक्रमण करेल. याचा 12 राशींपैकी कोणत्या राशींवर परिणाम होणार आहे हे जाणून घेऊया.
Rahu Gochar 2025 predictions for all zodiac signs: वर्षातील शेवटचा महिना म्हणजे डिसेंबर अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. महिन्याच्या सुरुवातीलाच छाया ग्रह राहू भ्रमण करेल. तो 2 डिसेंबर 2025 रोजी शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करेल. राहू 2 ऑगस्ट 2026 पर्यंत तिथेच राहील. योगायोगाने शतभिषा नक्षत्राचा स्वामी ग्रह राहू स्वतः आहे. म्हणून, राहूचा स्वतःच्या घरात प्रवेश हा एक दुर्मिळ योगायोग आहे.

ज्योतिषांच्या मते, जेव्हा एखादा ग्रह स्वतःच्या राशीत किंवा नक्षत्रात प्रवेश करतो तेव्हा त्याचा प्रभाव 12 राशींच्या लोकांवर पडतो. म्हणूनच राहूच्या नक्षत्राचा काही राशींना फायदा होऊ शकतो. राहू भौतिक इच्छा, कीर्ती आणि आर्थिक लाभाचा कारक असल्याने, या राशीच्या लोकांना या क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.

