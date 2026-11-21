Rahu Ketu Transit 2026: What Changes in December?: वर्षाचा शेवट काही राशींसाठी आर्थिक दृष्टीने चांगला ठरू शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू आणि केतू हे छाया ग्रह साधारण १८ महिन्यांनी आपली राशी बदलतात. सध्या राहू कुंभ राशीत, तर केतू सिंह राशीत असल्याचं सांगितलं जात आहे. डिसेंबर २०२६ मध्ये हे दोन्ही ग्रह मकर आणि कर्क राशीत प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चा आहेत. या ग्रहांच्या बदलत्या स्थितीचा काही राशींना फायदा होऊ शकतो. विशेषतः उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होणे, अडकलेला पैसा परत मिळणे आणि व्यवसायातून फायदा होण्याचे संकेत मानले जात आहेत. चला तर मग, कोणत्या राशींसाठी हा काळ आर्थिक बाबतीत अनुकूल ठरू शकतो ते जाणून घेऊया..मेष राशीमेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आर्थिक दृष्टीने चांगला ठरू शकतो. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग मिळण्याची शक्यता आहे. बऱ्याच दिवसांपासून अडकलेला पैसा परत मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी प्रगतीची संधी मिळू शकते. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत..Daily Horoscope : राशिभविष्य - साेमवार १६ नोव्हेंबर २०२६.वृषभ राशीवृषभ राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये चांगल्या संधी मिळू शकतात. नोकरीत नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांनाही फायदा होऊ शकतो. उत्पन्न वाढल्याने बचत करण्याची संधी मिळेल आणि बँक बॅलन्स मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते..वृश्चिक राशीवृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा काळ व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत अनुकूल ठरू शकतो. व्यवसायात नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीतून फायदा होण्याचे संकेत आहेत. मात्र कोणतीही गुंतवणूक करताना घाई न करता योग्य माहिती घेणं महत्त्वाचं ठरेल..शुक्राचे गोचर: पैसा, करिअर अन् नात्यांमध्ये वृश्चिक आणि मीन राशीसाठी वाढणार टेन्शन? वाचा सविस्तर... .धनु राशीधनु राशीच्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही काळापासून पैशांबाबत येणाऱ्या अडचणी कमी होऊ शकतात. उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसवता येईल. त्यामुळे आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.