संस्कृती

Panchgrahi Yog 2026: जानेवारीत तयार झालाय दुर्मिळ पंचग्रही योग! ‘या’ राशींचं नशीब चमकणार

rare Panchgrahi Yog in January 2026: जानेवारी 2026 मध्ये एक विशेष पंचग्रही योग बनत आहे. याचे सर्व परिणाम १२ राशींवर दिसून येणार आहे. पण पंचग्राही योग म्हणजे काय आणि तो कसा तयार होतो हे जाणून घेऊया.
Sakal

Puja Bonkile
Updated on

rare Panchgrahi Yog in January 2026: ज्योतिष शास्त्रात पंचग्रही योग एक अत्यंत प्रभावशाली आणि दुर्लभ योग मानला जातो. जेव्हा एकाच राशीत किंवा घरात एकाच वेळी पाच ग्रह स्थित असताना पंचग्रही योग तयार होतो. जानेवारी 2026 मध्ये असाच एक विशेष पंचग्रही योग तयार होत आहे, ज्याचे सर्व 12 राशींच्या जीवनावर परिणाम दिसून येणार आहे. या योगाचा करिअर, संपत्ती, नातेसंबंध, आरोग्य आणि मानसिक स्थितीवर खोलवर परिणाम होतो.

