Horoscope Prediction 2026: उद्या तयार होतोय दुर्मीळ सौभाग्य योग! मिथुन-धनूसह 'या' 5 राशींना मिळणार प्रचंड भाग्योदय

saubhagya yoga forming tomorrow january 2026 : उद्या, ८ जानेवारी गुरुवार आणि ही तारीख माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षाची षष्ठी तिथी असेल. उद्या अधिपती ग्रह गुरु असेल आणि उद्या चंद्र सिंह राशीतून कन्या राशीत संक्रमण करेल. अशावेळी उद्या चंद्र केतुच्या प्रभावापासून मुक्त होईल आणि गजकेसरी योग तयार करेल. तर उद्या गुरुवारी, गुरु आणि सूर्य यांच्यामध्ये समसप्तक योग देखील तयार होईल. या सर्वांमध्ये, उद्या, पूर्वाफाल्गुनी आणि उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रांच्या युतीत, सौभाग्य आणि शोभन योगाचे शुभ संयोग तयार होतील. अशावेळी, उद्या गुरुवार हा भगवान विष्णू आणि गुरूच्या प्रभावामुळे मिथुन,धनुसह ५ राशींना फायदा होणार आहे.
saubhagya yoga forming tomorrow january 2026: उद्या, म्हणजेच गुरुवार, ८ जानेवारी रोजी माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील षष्ठी तिथीचा योगायोग आहे. अशावेळी उद्याचा स्वामी गुरु ग्रह असेल. तसेच, उद्या चंद्र सिंह राशीतून कन्या राशीत संक्रमण करेल. अशावेळी आज चंद्र ग्रहण योगापासून मुक्त होईल आणि शुभ स्थितीत येईल आणि आज चंद्र चौथ्या घरात गुरू मिथुन राशीत स्थित असेल. ज्यामुळे गजकेसरी योग होईल. तसेच, आज चंद्र धनु राशीत सूर्य स्थित असल्याने केंद्र योग निर्माण करेल. या सर्वांचा आधार म्हणजे पूर्वा फाल्गुनी नंतर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्राच्या संयोगाने सौभाग्य, शोभन योग आणि रवी योग तयार झाले. याचा फायदा कोणत्या राशींना होणार हे जाणून घेऊया.

