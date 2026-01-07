Horoscope Prediction 2026: उद्या तयार होतोय दुर्मीळ सौभाग्य योग! मिथुन-धनूसह 'या' 5 राशींना मिळणार प्रचंड भाग्योदय

saubhagya yoga forming tomorrow january 2026: उद्या, म्हणजेच गुरुवार, ८ जानेवारी रोजी माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील षष्ठी तिथीचा योगायोग आहे. अशावेळी उद्याचा स्वामी गुरु ग्रह असेल. तसेच, उद्या चंद्र सिंह राशीतून कन्या राशीत संक्रमण करेल. अशावेळी आज चंद्र ग्रहण योगापासून मुक्त होईल आणि शुभ स्थितीत येईल आणि आज चंद्र चौथ्या घरात गुरू मिथुन राशीत स्थित असेल. ज्यामुळे गजकेसरी योग होईल. तसेच, आज चंद्र धनु राशीत सूर्य स्थित असल्याने केंद्र योग निर्माण करेल. या सर्वांचा आधार म्हणजे पूर्वा फाल्गुनी नंतर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्राच्या संयोगाने सौभाग्य, शोभन योग आणि रवी योग तयार झाले. याचा फायदा कोणत्या राशींना होणार हे जाणून घेऊया..कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी काही गोंधळ निर्माण करू शकतो. दिवसाच्या सुरुवातीला काही कामाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. दिवस जसजसा पुढे जाईल तसतसे परिस्थिती सुधारेल. नशीब तुमच्या बाजूने असेल आणि तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. परिणामी, तुमची आर्थिक परिस्थिती देखील सुधारेल. व्यवसायात गुंतलेल्यांसाठीही उद्याचा दिवस फायदेशीर असणार आहे. .Shani Sade Sati 2026: 'या' 3 राशींच्या आयुष्यात येणार मोठे संकट! नोकरी-व्यवसायात होणार प्रचंड नुकसान.मिथूनमिथुन राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस शुभ दिवस असेल. उद्याची सुरुवात सकारात्मक होईल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. अचानक आर्थिक लाभामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुमच्या कुटुंबात आनंद आणि समृद्धी येईल. तुमच्या कारकिर्दीसाठी हा दिवस उत्तम राहील. तुमच्या कठोर परिश्रमामुळे कामात प्रगती होईल. तुमच्या वरिष्ठांकडून प्रशंसा तुमच्यासाठी मलम ठरेल. तुम्हाला पदोन्नतीची चांगली बातमी देखील मिळू शकते..मीनउद्याचा दिवस मीन राशीसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. दिवसाचा दुसरा भाग शुभ संकेत देत आहे. प्रलंबित कामे दुपारनंतर लवकर पूर्ण होतील. भागीदारी उपक्रमांमध्ये अनपेक्षित नफा मिळण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. उद्याचा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी देखील शुभ असेल. काही चांगल्या बातम्या तुम्हाला आनंद देऊ शकतात. करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळतील आणि नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल..धनुगुरुवार धनु राशीसाठी नफ्याची संधी घेऊन येतो. उद्या सरकारी आणि अधिकृत बाबींसाठी फायदेशीर दिवस असेल. कोणत्याही प्रलंबित फायली किंवा अर्ज पुढे सरकू शकतात. नशीब तुमच्या बाजूने असेल तर तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि उत्पन्नाच्या नवीन संधी निर्माण होतील. उद्या तुमच्या कौटुंबिक जीवनातही आनंदाने भरलेला असेल. तुमच्या वडिलांचा पाठिंबा फायदेशीर ठरेल. तुमच्या कष्टाचे फळ तुमच्या कारकिर्दीत मिळेल. यामुळे उच्च अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले जाईल..मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी खूप शुभ दिवस असणार आहे. नशीब तुमच्या बाजूने असेल तर यश मिळेल. उद्या अनेक कामे सहज पूर्ण होतील. तुम्हाला बऱ्याच काळापासून हवी असलेली गोष्ट मिळू शकते. उद्या आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल. तुमच्या कारकिर्दीतील नवीन जबाबदाऱ्या तुम्हाला चांगल्या भविष्याकडे आणखी एक पाऊल टाकतील. शिवाय, उद्या तुमच्या कौटुंबिक जीवनात सर्व काही उत्तम राहील..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.