Monthly Rashi Bhavishya: मंगळ मिथुन राशीत येताच ‘या’ ४ राशींचं नशीब चमकणार! पुढचे ३० दिवस पैसा, प्रमोशन अन् मालमत्तेत मिळणार मोठं यश

Monthly Rashi Bhavishya: मंगळ ग्रहाच्या राशीबदलामुळे पुढचे ३0 दिवस काही राशींसाठी चांगले ठरण्याची शक्यता आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळ हा ऊर्जा, धाडस, जमीन आणि पराक्रमाशी संबंधित ग्रह मानला जातो.मंगळ मिथुन राशीत प्रवेश करत असल्यामुळे त्याचा परिणाम सर्व राशींवर होईल. मात्र, याचा सर्वाधिक फायदा ४ राशींना मिळू शकतो. नोकरी, व्यवसाय, पैसा आणि मालमत्तेशी संबंधित बाबतीत चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. चला, या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया..पहिली राशीया यादीत सर्वात आधी आहे मेष. मेष राशीचा स्वामी मंगळ असल्यामुळे या राशीसाठी हे गोचर फायदेशीर ठरू शकतं. आत्मविश्वास वाढेल आणि नवीन काम करण्याची ऊर्जा मिळेल. नोकरी किंवा व्यवसायात एखादी चांगली संधी मिळू शकते. त्यामुळे आर्थिक स्थितीही हळूहळू सुधारण्याची शक्यता आहे..Astrology: १८ सप्टेंबरपर्यंत ग्रहांचा मोठा खेळ; 'या' राशींवर होणार पैशांचा आणि यशाचा वर्षाव!.दुसरी राशीदुसरी राशी आहे सिंह. या काळात पैशांशी संबंधित चांगली बातमी मिळू शकते. ऑफिसमध्ये तुमच्या कामाची दखल घेतली जाईल. मेहनतीचं फळ मिळून पगारवाढ किंवा प्रमोशनची संधी निर्माण होऊ शकते..तिसरी राशीया यादीतील तिसरी भाग्यवान राशी आहे धनु. पुढचे ३० दिवस तुमच्यासाठी नशिबाची साथ घेऊन येऊ शकतात. व्यवसायातील रखडलेले व्यवहार पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. एखादा मोठा व्यवहार पूर्ण झाल्यामुळे चांगला आर्थिक फायदा होऊ शकतो. आधी अडकलेले पैसेही परत मिळण्याची शक्यता आहे..चौथी राशीचौथी राशी आहे मकर. या काळात जमीन, घर किंवा वाहनाशी संबंधित व्यवहारातून फायदा होऊ शकतो. एखाद्या कायदेशीर प्रकरणातही तुमच्या बाजूने निर्णय येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक बाबतीत हा काळ तुमच्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो..August 2026 Horoscope: नोकरीत प्रमोशन, व्यवसायात नफा अन् उत्पन्नाचे नवे मार्ग; ऑगस्टमध्ये ‘या’ ४ राशींचे दिवस बदलणार.म्हणूनच मेष, सिंह, धनु आणि मकर राशींसाठी पुढचे ३० दिवस फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे ज्योतिषीय अंदाज आहेत; कोणताही मोठा आर्थिक किंवा कायदेशीर निर्णय घेताना योग्य सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.