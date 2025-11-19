Horoscope Prediction : उंदीर, वाघ की डुक्कर ! चायनीज ज्योतिषशास्त्रानुसार तुमची रास आणि स्वभाव घ्या जाणून

Marathi Rashi Fal : वैदिक ज्योतिषशास्त्राप्रमाणेच चायनामधील लोकांचं स्वतःच ज्योतिषशास्त्र आहे. ज्यात ते स्पिरिट अनिमल या गोष्टीवर विश्वास ठेवतात. म्हणजेच तुमचा आत्मा एखाद्या प्राण्याचं रूप असतो किंवा त्यांची वैशिष्ट्य तुमच्या स्वभावात असतात. जाणून घेऊया चायनीज ज्योतिषशास्त्रानुसार 12 राशी आणि त्यांची स्वभाववैशिष्ट्य..चायनीज ज्योतिषशास्त्रात राशींची नाव 12 प्राण्यांची असतात. तुमच्या जन्मवर्षानुसार तुमची चायनीज राशी ठरते. तुमची राशी कोणती आहे जाणून घेऊया. .रॅट (उंदीर) - ज्यांचा जन्म 2020,2008,1996,1984,1972 या वर्षांत झाला आहे त्यांची रास उंदीर किंवा इंग्रजीमध्ये रॅट आहे. हे लोक अतिशय आकर्षक, बुद्धिमान, हजरजबाबी आणि विवेकी असतात. हे कोणत्याही संकटावर चतुराईने मात करतात. बऱ्याचदा हे लगेच प्रतिक्रिया देतात त्यामुळे बऱ्याचदा यांना लोक फटकळ समजतात. प्रत्येक गोष्टी सहजरित्या स्वीकारतात. यांचे चटकन मित्र बनतात. हे चटकन कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवत नाही पण अतिशय प्रॅक्टिकल स्वभावाचे असतात. त्यांना अतिशय त्रास देणाऱ्या लोकांना ते कधीच माफ करत नाहीत. हे अतिशय संवेदनशील असतात पण कुटूंबाशी जोडलेले असतात. .ऑक्स (बैल)-ज्यांचा जन्म 2021,2009,1997,1985 आणि 1973 मध्ये झाला आहे त्यांची रास बैल किंवा इंग्रजीमध्ये ऑक्स ही आहे. हे अतिशय शक्तिशाली, जबाबदार आणि मेहनती असतात. तुम्ही अतिशय संयमी आणि नम्र असतात. अतिशय शिस्तबद्ध असतात. इतरांवर विश्वास न ठेवता स्वतःवर विश्वास ठेवतात. अतिशय प्रामाणिक, स्पष्टवक्ते आणि चिकट वृत्तीचे असतात. हे लोक अतिशय विश्वासू असतात. कुटूंबात लोकप्रिय असतात. अतिशय महत्त्वाकांक्षी असतात आणि पारंपरिक वृत्तीचे असतात. थोडेसे हट्टीही आणि स्वतःविषयी थोडेसे नकारात्मक असतात. यांना फार गर्दीची ठिकाण आवडत नाहीत. थोडेसे लाजाळूही असतात. .टायगर (वाघ)-जर तुमचा जन्म 2022,2010,1998,1986,1974 या वर्षांमध्ये झाला असेल तर तुमची रास टायगर किंवा वाघ आहे. तुमच्यात एक उत्तम नेतृत्व क्षमता आहे. तुम्हाला आव्हान आवडतात. तुम्ही अतिशय महत्त्वाकांक्षी आणि कुणालाही न घाबरणारे असतात. यांची स्वप्नं मोठी असतात आणि ती पूर्ण करण्यासाठी हे काहीही करू शकतात. यांना इतरांची मदत करणं आवडतं. चुकीच्या गोष्टींना खतपाणी घालणं आवडत नाही. अतिशय स्पष्टवक्ते असतात. .रॅबिट (ससा)-ज्यांचा जन्म 2023,2011,1999,1987,1975 या वर्षात झालेला असतो त्यांची रास ससा किंवा रॅबिट आहे. हे अतिशय शांत, दयाळू स्वभावाचे असतात. हे लोक कोमल आणि संवेदनशील स्वभावाचे असतात. इतरांना समजून घेतात. अतिशय गोड स्वभावाचे असल्यामुळे लोकांमध्ये लोकप्रिय असतात. यांना फार शत्रू नसतात. कुटूंब संभाळून घेतात. कुटूंबवत्सल जास्त असतात. घर सुंदर ठेवणं यांना आवडतं. यांना थोडावेळ एकटे राहणं आवडतं. पाहुण्यांची उठबस करणं, मैफिली जमवणे आवडते. अतिशय कल्पक असतात. .ड्रॅगन -ज्यांचा जन्म 2024,2012,2000,1988,1976 या वर्षांमध्ये झाला आहे तर त्यांची रास ड्रॅगन आहे. यांचं व्यक्तिमत्त्व एखाद्या राजासारखं असतं. लोक यांच्याकडे आकर्षित होतात. हे कायम उत्साही असतात. महत्त्वाकांक्षी आणि निडर असतात. परफेक्शनिस्ट असतात. अतिशय प्रामाणिक आणि स्पष्टवक्ते असतात. काहीसे तापट असतात. लोक यांच्यावर विश्वास ठेवतात. हे लोक उत्तम नेतृत्व करतात. हे लोक न्यायप्रिय आणि उदार असतात. लोक तुम्हाला रागीट समजू शकतात. या लोकांमध्ये संयमाची कमी असते. .स्नेक (साप)-जर तुमचा जन्म 2025, 2013,2001,1989,1977 या वर्षात झालाय तर तुमची रास स्नेक म्हणजे साप आहे. हे लोक अतिशय संवेदनशील, अध्यात्मिक असतात. हे लोक वैचारिक असतात. यांच्यात सतत बदल पाहायला मिळतात. यांचा स्वभाव सतत बदलतो. जर कुणाशी भांडण झालं तर ते पुन्हा त्याच्याकडे जात नाही. त्यांना एकटं राहणं आवडत. हे उत्तम प्लॅनर असतात, दयाळू असतात. अतिशय हुशार असतात. अतिशय गूढ असतात. शांत राहणं यांना आवडतं. .हॉर्स (घोडा)- ज्यांचा जन्म 2026,2014,2002,1990 आणि 1978 मध्ये आहे त्यांची रास घोडा आहे. तुम्ही स्वतंत्र स्वभावाचे असतात. उत्साही,स्वप्न पाहणारे , भविष्याची स्वप्न बघणारे असतात. मेहनती असतात. तुम्ही रोमँटिक असतात. लोकांचं मनोरंजन करणं आवडतं. तुमचे मित्र खूप असतात. कोणतेही काम चटकन करणारे असतात. नवीन गोष्ट लवकर स्वीकारतात. मोटिव्हेशनल स्पीकर उत्तम असतात. थोडे पटकन चिडणारे असतात. संयमी नसतात. स्वतःच्या चुका सहज स्वीकारत नाहीत. .गोट (बकरी)-जर तुमचा जन्म 2027,2015,2003,1991,1979 मध्ये झाला आहे तर तुम्ही गोट किंवा बकरी राशीचे आहात. सगळ्यात शांत, कलात्मक असतात. विचारी आणि छोट्यातल्या छोट्या गोष्टी तुम्ही पाहू शकता. तुम्ही उदार असता. तुम्ही चांगले व्यक्ती असतात. वरून कोमल पण आतून कणखर असतात. कुणाविषयी वाईट बोलणं तुम्हाला आवडत नाही. तुम्ही इतरांना समजून घेऊ शकतात. तुम्हाला नवीन गोष्टींचं ज्ञान मिळवणं आवडतं. .मंकी (माकड)-जर तुमचा जन्म 2028,2016,2004,1992 आणि 1980 मध्ये झाला आहे तर तुम्ही मंकी किंवा माकड राशीचे आहात. तुम्ही अतिशय चंचल असता. यांना मजा करायला आवडतात आणि अतिशय हुशार असतात. हजरजबाबी असतात. मेहनती असतात आणि वेळ फुकट घालवणं यांना आवडत नाही. प्रत्येक गोष्ट ट्राय करणं यांना आवडतं. थोडेसे गूढ स्वभावाचे असतात. नवीन स्किल शिकतात. प्रवास करणे आवडतं. समाजात लोकप्रिय असतात. अतिशय स्पर्धात्मक वृत्तीचे असतात. अतिशय जुगाडू वृत्तीचे असतात. .रुस्टर (कोंबडा)-जर तुमचा जन्म 2029,2017,2005,1993,1981 मध्ये झाला असेल तर तुम्ही रुस्टर किंवा कोंबडा राशीचे असतात. हे स्वतःला खूप खास समजतात. थोडेसे गर्विष्ठ असतात. माझ्यामुळे जग चालतं असं त्यांना वाटत. हे अतिशय गपिष्ट पण वेळ पाळणारे असतात. उत्साही आणि मेहनती असतात. सगळ्यांची काळजी करणारे असतात. अतिशय हुशार आणि असतात टॅलेंटेड असतात. नम्र असतात पण लक्ष वेधून घेणं यांना आवडतं. नवीन गोष्टी शिकणं आवडत. अतिशय धाडसी असतात. .डॉग (कुत्रा) -जर तुमचा जन्म 2030,2018,2006,1994,1982 मध्ये झाला आहे तर तुमची रास डॉग म्हणजे कुत्रा आहे. हे लोक अतिशय इमानदार, प्रामाणिक आणि प्रेमळ असतात. कुटूंबवत्सल आणि मित्रांमध्ये लोकप्रिय असतात. न्यायप्रिय असतात. इतरांची मदत करणे यांना आवडतं. यांना भविष्य ओळखण्याची ताकद असते. लोकांचे हेतू लवकर ओळखतात. अतिशय मेहनती असतात आणि वचन पूर्ण करण्याचं प्रयत्न करतात. विरोधाला जुमानत नाहीत. अतिशय प्रॅक्टिकल आणि स्वतंत्र असतात. .पिग (डुक्कर)-जर तुमचा जन्म 2031,2019,2007,1995,1983 मध्ये झाला आहे तर तुमची रास पिग किंवा डुक्कर आहे. हे लोक अतिशय भाग्यशाली असतात. अतिशय निरागस स्वभावाचे हे असतात. यांच्याकडे संपत्ती लगेच जमा होतात. हे लोक ज्यांच्या आयुष्यात येतात त्यांच्यासाठी भाग्यशाली असतात. थोडेसे आळशी असतात. प्रामाणिक, प्रेमळ आणि मेहनती असतात. उदार आणि दानी वृत्तीचे असतात. लोकांना धोका देणं आवडत नाहीत. महत्त्वांकांक्षी आणि आशावादी असतात पण स्पर्धा करणं आवडत नाहीत. .Horoscope Prediction : आज तयार होतोय अमला राजयोग; मेष आणि या पाच Horoscope Prediction : आज तयार होतोय अमला राजयोग; मेष आणि या पाच राशींच्या आर्थिक अडचणींना लागणार पूर्णविराम ! 