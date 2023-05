By

आज संकष्टी चतुर्थी असून या दिवशी गणेशभक्त गणरायाची मनोभावे पुजा करतात. गणरायाची आराधना करतात. संकष्टी चतुर्थीला जर मनापासून गणेशजींची पुजा अर्चना केल्यास सर्व इच्छा पुर्ण होतात.

आज काही खास राशींना संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी लाभ होणार आहे. त्या राशी कोणत्या, चला तर सविस्तर जाणून घेऊया. (Sankashti Chaturthi 2023 these zodiac signs will get benefits astrology horoscope )

मिथुन राशी: मिथुन राशीसाठी आजची संकष्टी लाभदायक आहे. आज तुम्हाला तुमच्या कष्टाची फळे मिळतील. मोठा लाभ होण्याचीही शक्यता आहे. नोकरी, व्यवसायात मोठा फायदा होणार. संधीचे सोने करता येणार. मानसन्मान वाढणार

कर्क राशी : कर्क राशीच्या लोाकांना भरपूर यश मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरीत पगार वाढ होण्याची शक्यता आहे. कौटूंबिक सुख लाभेल. व्यवसायात वाढ होणार. पैसा कमावण्याच्या संधी मिळतील.

सिंह राशी : सिंह राशीचे नशीब आज खुलणार आहे. नोकरीच्या ठिकाणी प्रगती होणार. मानसन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढणार. आर्थिक लाभ होणार. सामाजिक कार्यात प्रगती होणार. मार्गातील अडथळा दूर होणार.

तुळ राशी : तुळ राशीच्या लोकांसाठी आज फायद्याचा दिवस असणार. नोकरी आणि व्यवसायात नफा मिळणार. नवीन कामे हाती येणार. आर्थिक भरभराट होण्याची शक्यता आहे. कुटूंबाकडून भरपूर सहकार्य लाभेल.

कुंभ राशी : कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप फायदेशीर आहे. आर्थिक लाभ होणार. व्यवसायात प्रगती होणार. भरपूर नफा मिळणार. संकटे दूर होणार. मित्रांची मदत लाभणार.