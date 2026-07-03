Sankashti Chaturthi 2026: सर्वार्थ सिद्धी योगामुळे वृषभसह 'या' 4 राशींवर गणरायाची विशेष कृपा; अचानक होऊ शकतो धनलाभ!

Sankashti Chaturthi 2026 Lucky Zodiac Signs: जुलै महिन्याची सुरुवातच श्रीगणेशाच्या कृपेचा शुभ संदेश घेऊन झाली आहे. यंदाची कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी अनेक कारणांनी विशेष मानली जात आहे. या दिवशी दुर्मिळ सर्वार्थ सिद्धी योग जुळून आल्याने गणेशपूजेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे, अशी धार्मिक मान्यता आहे. संकष्टी चतुर्थीला श्रद्धेने उपवास, श्रीगणेशाची आराधना आणि चंद्रदर्शन केल्याने विघ्न दूर होऊन सुख, समृद्धी आणि मनोकामना पूर्ण होतात, असे मानले जाते. यंदाच्या संकष्टी चतुर्थीची तिथी, चंद्रोदयाची वेळ आणि ज्योतिषीय मान्यतांनुसार कोणत्या पाच राशींना शुभ परिणाम मिळू शकतात, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया..संकष्टी चतुर्थी 2026 तिथीमराठी पंचांगानुसार ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथी 3 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11:30 वाजता सुरू होईल आणि 4 जुलै 2026 रोजी दुपारी 12:39 वाजता समाप्त होईल. उदय तिथी आणि चंद्रोदयाचा विचार करता 3 जुलै, शुक्रवार हा दिवस कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी म्हणून पाळला जाईल..संकष्टी चतुर्थीला सर्वार्थ सिद्धी योगवैदिक ज्योतिषानुसार यंदाच्या संकष्टी चतुर्थीला सर्वार्थ सिद्धी योग तयार होत आहे. हा योग पहाटे 5:28 वाजल्यापासून सकाळी 11:46 वाजेपर्यंत राहील. या कालावधीत श्रीगणेशाची भक्तिभावाने पूजा केल्यास शुभ फळांची प्राप्ती होते आणि मनोकामना पूर्ण होतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे.याशिवाय, पहाटेपर्यंत विष्कंभ योग असून त्यानंतर प्रीती योग सुरू होईल. तसेच सकाळी 11:46 पर्यंत श्रवण नक्षत्र, त्यानंतर धनिष्ठा नक्षत्र असेल..या 5 राशींसाठी दिवस शुभ मानला जातोवृषभ: आर्थिक लाभाचे योग निर्माण होऊ शकतात. प्रलंबित कामांना गती मिळण्याची शक्यता असून कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहू शकते.सिंह: नोकरी आणि करिअरमध्ये प्रगतीची संधी मिळू शकते. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल आणि आत्मविश्वास वाढेल.तूळ: व्यवसाय आणि नोकरीत सकारात्मक बदल घडू शकतात. नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे.धनु: धार्मिक कार्यांमध्ये सहभाग वाढेल. शिक्षण, प्रवास आणि आर्थिक बाबतीत अनुकूल परिणाम मिळू शकतात.मीन: मनातील इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहील आणि आरोग्याच्या दृष्टीनेही दिवस अनुकूल ठरू शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.