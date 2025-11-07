Sankashti Chaturthi 2025: ८ कि ९ नोव्हेंबर कधी आहे संकष्टी चतुर्थी? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी

Sankashti Chaturthi 2025: कार्तिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थीला गणदीप संकष्टी म्हणतात. यादिवशी भाविक गणपतीची विशेष पूजा करतात. चतुर्थी दोनदा दर महिन्यामध्ये येते. .पौर्णिमेनंतर येणाऱ्या चतुर्थीला संकष्टी चतुर्थी म्हणतात, तर अमावस्येनंतर येणाऱ्या चतुर्थीला विनायक चतुर्थी म्हणतात. संकष्टी व्रत केल्याने गणेशाची कृपा मिळते आणि जीवनातील सर्व अडचणी आणि दुःख दूर होतात..CAT 2025 Exam: CAT 2025 परीक्षा 30 नोव्हेंबरला; निकाल जानेवारी 2026 मध्ये जाहीर होणार.पंचांगानुसार, या वर्षी गणदीप संकष्टी शनिवार, ८ नोव्हेंबर रोजी साजरी केली जाईल. व्रत सकाळी ८.३२ वाजता सुरू होईल आणि दुसऱ्या दिवशी, रविवार, ९ नोव्हेंबर रोजी पहाटे ४.२५ वाजता संपेल. चंद्रदर्शनाची वेळ संध्याकाळी ७.५० मिनिटे आहे. आणि या वेळेनंतर उपवास पूर्ण मानला जातो..संकष्टी चतुर्थीचे महत्त्वगणेशाची पूजा केल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होते.भक्तांच्या अडचणी, समस्या आणि इच्छा पूर्ण होण्यास मदत होते.उपवास सूर्योदयापासून सुरू होतो आणि चंद्रदर्शनानंतर संपतो.चंद्रदर्शनाचे विशेष महत्त्व आहे; चंद्र पाहिल्यानंतर उपवास सोडण्यास सुरुवात होते..Konkan Diva Fort: रायगडच्या शेजारील गुप्त किल्ला, जेथे निसर्ग थांबतो; येत्या सुट्टीत नक्की भेट द्या!.संकष्टी चतुर्थी पूजा पद्धतसकाळी सूर्योदयापूर्वी स्नान करा आणि स्वच्छ लाल कपडे घाला.गणपतीला फुले आणि पाणी अर्पण करागणपतीला नैवेद्य म्हणून तिलकाचे लाडू आणि मोदक द्या.उदबत्ती पेटवून पूजा करा.संध्याकाळी उपवास कथा करा.रात्री चंद्र पाहिल्यानंतर उपवास सोडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.