Horoscope : आजपासून तीन दिवस संकट योग सुरू! 'या' 3 राशीच्या लोकांसाठी त्रासदायक; येतील मोठ्या अडचणी-नुकसान, घडू शकते वाईट घटना

Sankat Yog Astrology Prediction : ज्योतिषशास्त्रात ग्रहांच्या स्थितीनुसार अनेकदा शुभ आणि अशुभ योग तयार होतात. २८ जानेवारीपासून असाच एक 'संकट योग' सुरू होत असल्याच्या चर्चा आहेत. या वाईट योग पुढचे तीन दिवस असणार आहे. हा काळ काही विशिष्ट राशींसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो, असे मानले जाते.

संकट योगाची सुरुवात आणि प्रभाव

ज्योतिषीय गणनेनुसार, जेव्हा विशिष्ट ग्रह शत्रू राशीत किंवा प्रतिकूल नक्षत्रात प्रवेश करतात, तेव्हा संकट योगाची निर्मिती होते. २८ जानेवारीपासून ग्रहांची ही बदलती चाल काही राशींच्या जीवनात अनपेक्षित बदल घडवू शकते. या काळात मानसिक ताण वाढण्याची शक्यता असते आणि कामात अडथळे येऊ शकतात, असे ज्योतिषतज्ज्ञांचे मत आहे. दैनिक भास्कर - ज्योतिष सारख्या प्लॅटफॉर्मवर अशा ग्रहांच्या स्थितीचे तपशीलवार वर्णन दिले जाते.

'या' तीन राशींना सावधानतेचा इशारा

या काळात प्रामुख्याने मिथुन, कन्या आणि कुंभ या राशींच्या लोकांसाठी हा योग त्रासदायक ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी वादविवाद होणे किंवा हातात आलेली संधी हुकणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे या राशींच्या व्यक्तींनी कोणताही मोठा निर्णय घेताना किंवा आर्थिक गुंतवणूक करताना तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे हिताचे ठरेल.

वैयक्तिक संबंधांवर होणारा परिणाम

ग्रहांच्या या प्रतिकूल स्थितीचा परिणाम केवळ पैशांवरच नाही, तर कौटुंबिक आणि वैयक्तिक नात्यांवरही होऊ शकतो. विनाकारण चिडचिड होणे किंवा जोडीदाराशी मतभेद होणे यामुळे घरातील वातावरण बिघडू शकते. संयम राखणे आणि बोलण्यावर नियंत्रण ठेवणे हाच या काळातील सर्वोत्तम उपाय मानला जातो.

संकट निवारणाचे उपाय

ज्योतिषशास्त्रानुसार, अशा संकटांची तीव्रता कमी करण्यासाठी काही साधे उपाय फायदेशीर ठरतात. यामध्ये हनुमान चालीसाचे पठण, गरिबांना दानधर्म करणे आणि आपल्या कुलदेवतेची उपासना करणे यांचा समावेश होतो. मनाची शांतता राखण्यासाठी ध्यानधारणा (Meditation) करणे देखील या काळात अत्यंत गरजेचे आहे.