संस्कृती

Horoscope : आजपासून तीन दिवस संकट योग सुरू! 'या' 3 राशीच्या लोकांसाठी त्रासदायक; येतील मोठ्या अडचणी-नुकसान, घडू शकते वाईट घटना

Unlucky Zodiac Signs Astrology Predictions : २८ जानेवारीपासून पुढचे तीन दिवस संकट योग सुरू होत आहे, ज्यामुळे तीन राशीसाठी हा फारच कठीणकाळ आहे.
Sankat Yoga starting January 28, these three zodiac signs face problems

Sankat Yoga starting January 28, these three zodiac signs face problems

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Sankat Yog Astrology Prediction : ज्योतिषशास्त्रात ग्रहांच्या स्थितीनुसार अनेकदा शुभ आणि अशुभ योग तयार होतात. २८ जानेवारीपासून असाच एक 'संकट योग' सुरू होत असल्याच्या चर्चा आहेत. या वाईट योग पुढचे तीन दिवस असणार आहे. हा काळ काही विशिष्ट राशींसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो, असे मानले जाते.

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
Daily Horoscope
Astrology
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.