Mars Transit September 2025: या सप्टेंबरमध्ये कुणावर होणार मंगळाची विशेष कृपा? जाणून घ्या मूलांक १ आणि ७ साठी भविष्य

थोडक्यात:सप्टेंबर महिन्यात मंगळ ग्रहाची विशेष कृपा मूलांक १ आणि ७ वर राहणार असून, त्यांना यश, धनलाभ व प्रगतीचे योग मिळणार आहेत.इतर मूलांकांसाठीही या महिन्यात संधी, सावधगिरी, आणि नातेसंबंधांमध्ये बदल दिसून येतील.मंगळाची कृपा वाढवण्यासाठी लाल रंगाचा वापर, मंत्रजप, आणि दानधर्म उपयुक्त ठरतील.Numerology September 2025: सप्टेंबर महिना काही खास मूलांकधारकांसाठी आश्चर्यकारक यश, धनलाभ आणि सकारात्मक बदल घेऊन येत आहे. अंकशास्त्रानुसार, सप्टेंबरचा अंक ९ असून त्याचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे. मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य, आत्मविश्वास आणि कृतीचा ग्रह मानला जातो..त्यामुळे यंदाच्या सप्टेंबरमध्ये मंगळाची विशेष कृपा मूलांक १ आणि ७ असलेल्या व्यक्तींवर राहणार आहे. त्यांच्या आयुष्यात यशाचे नवे मार्ग खुलतील, आर्थिक दृष्ट्या प्रगती होईल आणि वैयक्तिक नातेसंबंधातही नवे सकारात्मक वळण येईल. तर चला, जाणून घेऊया की या दोन मूलांकधारकांसाठी सप्टेंबर महिना कसा ठरणार आहे.Baby Health Care: १ वर्षाखालील बाळांनाही होऊ शकतो डिहायड्रेशन! जाणून घ्या लक्षणे आणि काळजी कशी घ्यावी.मूलांक १तुम्ही नेतृत्वगुणांनी परिपूर्ण असाल आणि या महिन्यात तुमच्या कामात प्रगती होईल. आर्थिक बाबतीत शुभ संधी प्राप्त होतील. जुन्या अडचणी दूर होतील आणि नवीन संधी उघडतील. प्रेमातही नवीन रंग भरतील.मूलांक २संपर्क आणि संबंध सुधारतील. कुटुंब आणि नातेवाईकांशी सुखद वेळ घालवाल. आर्थिक योजना ठरवण्यासाठी हा महिना योग्य आहे. धैर्य ठेवा, यश नक्की मिळेल.मूलांक ३क्रिएटिव्हिटी आणि आत्मविश्वास वाढेल. कामाच्या क्षेत्रात नवे प्रोजेक्ट्स सुरू होतील. आर्थिक लाभासाठी प्रयत्न करा. प्रेमात मधूर क्षण येतील..मूलांक ४सावधगिरी आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी तणाव येऊ शकतो, पण संयम ठेवून निर्णय घ्या. आर्थिक खर्च वाढू शकतो, त्यामुळे बचत करा. कुटुंबात समजुती वाढतील.मूलांक ५ही संधी घेण्याचा आणि बदल करण्याचा काळ आहे. काही अडचणी येतील पण संयम आणि सकारात्मक विचारांनी त्यावर मात करता येईल. आर्थिक बाबतीत धैर्य ठेवा, लाभ होईल.मूलांक ६संपर्क वाढतील आणि सामाजिक कामांत यश मिळेल. नवीन लोकांशी भेट होईल ज्यामुळे नवे मार्ग उघडतील. आर्थिक बाबतीत निर्णय घेण्यापूर्वी सल्ला घ्या..Child Eye Protection: मिरवणुकीत बालकांसोबत जाणार आहात? सावधान! लेझर किरणांचा डोळ्यांवर होऊ शकतो गंभीर परिणाम.मूलांक ७संपत्ती आणि यश तुमच्या दिशेने येत आहे. कामामध्ये मान-प्रतिष्ठा वाढेल. कौटुंबिक सुख आणि प्रेमात आनंद राहील. काही जुन्या अडचणी सुटू शकतात.मूलांक ८थोडेसे सावध राहावे लागेल. आर्थिक निर्णय काळजीपूर्वक घ्या. काही संघर्ष येऊ शकतात पण त्यातून तुम्हाला बळ मिळेल. प्रेम आणि नातेसंबंधात समजूतदारपणा आवश्यक आहे.मूलांक ९नवीन संधी आणि प्रगतीच्या वाटा दिसतील. आर्थिक वाढ होईल. जुन्या कामांना नवे रूप द्या. प्रेमात नवे अध्याय सुरू होतील आणि मनाला समाधान मिळेल..मंगळाची कृपा लाभण्यासाठी काय करावे?- रोज सकाळी लाल रंगाचे वस्त्र परिधान करा किंवा लाल रूमाल जवळ ठेवा- मंगळवारच्या दिवशी बजरंगबलीची पूजा करा- "ॐ भौमाय नमः" हा मंत्र जपा- गरजू व्यक्तींना लाल मसूर डाळ किंवा तांदूळ दान करा- आत्मविश्वास वाढवणारे निर्णय घ्या, पण आक्रमक होण्यापासून सावध राहा.FAQs1. सप्टेंबर महिन्यात कोणत्या मूलांकांवर मंगळाची विशेष कृपा राहील? (Which numerology numbers will be most influenced by Mars in September?)सप्टेंबरमध्ये मंगळ ग्रहाची विशेष कृपा मूलांक १ आणि ७ वर राहणार आहे.2. मूलांक १ साठी सप्टेंबर कसा असेल? (How will September be for number 1 in numerology?)मूलांक १ साठी सप्टेंबर प्रगती, आर्थिक लाभ आणि प्रेमात आनंद घेऊन येईल.3. मंगळाची कृपा मिळवण्यासाठी काय उपाय करावेत? (What remedies can increase Mars's positive influence?)लाल वस्त्र परिधान करणे, मंगळवारी बजरंगबलीची पूजा, "ॐ भौमाय नमः" मंत्राचा जप, आणि लाल डाळ दान करणे फायदेशीर ठरेल.4. मूलांक ७ असणाऱ्यांसाठी सप्टेंबरमध्ये काय विशेष राहील? (What is special for number 7 individuals in September?)मूलांक ७ साठी सप्टेंबरमध्ये संपत्ती, प्रतिष्ठा, कौटुंबिक आनंद आणि जुन्या अडचणींवर मात मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.