September Lucky Zodiac Signs: सप्टेंबर ठरणार 'या' 5 राशींसाठी लकी! 3 राजयोगांमुळे मिळणार पैसा, करिअर, व्यवसायात भरगोस यश

September Astrology 2026: सप्टेंबर महिना ज्योतिषशास्त्रानुसार अनेक राशींसाठी खास ठरू शकतो. या महिन्यात ग्रहांच्या हालचालींमध्ये बदल होणार असून, त्यातून तीन शुभ योग तयार होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम पैसा, नोकरी, व्यवसाय, मालमत्ता आणि कुटुंबाशी संबंधित गोष्टींवर होऊ शकतो. .ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, या काळात काही राशींना नवीन संधी मिळू शकतात आणि आर्थिक स्थितीही सुधारू शकते. सप्टेंबरमध्ये बुध कन्या राशीत गेल्याने भद्र राजयोग, शुक्राच्या स्थितीमुळे मालव्य राजयोग आणि महिन्याच्या शेवटी बुध-शुक्राची तूळ राशीत युती झाल्याने लक्ष्मी नारायण योग तयार होण्याची शक्यता आहे. हे तिन्ही योग ज्योतिषशास्त्रात शुभ मानले जात असून पुढील राशींसाठी खास ठरणार आहेत..वृषभ सप्टेंबरमध्ये तयार होणारे हे राजयोग वृषभ राशीच्या लोकांसाठी चांगले ठरू शकतात. स्पर्धा परीक्षा किंवा प्रवेश परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना कमाईच्या नवीन संधी मिळू शकतात आणि विरोधकांचा त्रास कमी होऊ शकतो. या काळात मित्रांची मदत मिळेल. तसेच आरोग्याची जुनी समस्या असल्यास त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे..मिथुन मिथुन राशीच्या लोकांसाठी बुधाचा गोचर फायदेशीर ठरू शकतो. या काळात घेतलेले निर्णय भविष्यात उपयोगी पडतील. नोकरीत नवीन जबाबदारी मिळू शकते आणि कामाच्या ठिकाणी चांगले बदल होऊ शकतात. वाहन किंवा घर खरेदी करण्याचा विचार असल्यास हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. तसेच परदेश प्रवास किंवा परदेशाशी संबंधित कामातून फायदा होण्याची शक्यता आहे..कर्क कर्क राशीच्या लोकांसाठी सप्टेंबर महिना फायदेशीर ठरू शकतो. या काळात नवीन कामे आणि योजना सुरू करण्याच्या संधी मिळू शकतात. मेहनत योग्य दिशेने केल्यास आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. मंगळाच्या प्रभावामुळे उत्साह आणि ऊर्जा वाढेल, पण राग आणि घाईवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. शांतपणे निर्णय घेतल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो..तूळतूळ राशीच्या लोकांसाठी सप्टेंबरमधील राजयोग शुभ ठरू शकतात. महिन्याच्या शेवटी तयार होणाऱ्या लक्ष्मी नारायण योगामुळे सुख-सुविधा आणि मालमत्तेशी संबंधित कामात फायदा होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना करिअरमध्ये पुढे जाण्याच्या नवीन संधी मिळू शकतात. तसेच व्यवसाय करणाऱ्यांना नफा मिळण्याचे नवीन मार्ग सापडू शकतात..मीन रासमीन राशीसाठी सप्टेंबर महिना सकारात्मक ठरू शकतो. नोकरी आणि करिअरशी संबंधित चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. गुरुची अनुकूल स्थिती असल्याने विविध कामांमध्ये फायदा होऊ शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.