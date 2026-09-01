September Astrology: करिअर की प्रेम? सप्टेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांच्या वाट्याला नक्की काय येते? पाहा ज्योतिषशास्त्र काय सांगते!

September Horoscope: आजपासून सप्टेंबर महिन्याला सुरुवात झाली आहे. ज्योतिष शास्त्रानुसार, प्रत्येक महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तींच्या स्वभावात, विचारांत आणि गुण-अवगुणांमध्ये काही विशिष्ट वैशिष्ट्ये आढळून येतात. सप्टेंबर महिन्यात जन्मलेले लोक अत्यंत ध्येयवादी, तीव्र बुद्धिमत्तेचे आणि अथक परिश्रम करणारे असतात. मात्र, त्याच वेळी त्यांच्यातील प्रचंड अहंकार (Ego) आणि अति-अपेक्षा अनेकदा त्यांच्या प्रगतीत आणि वैवाहिक आयुष्यात अडथळा ठरतात.ज्योतिष शास्त्राच्या आधारे सप्टेंबर महिन्यात जन्माला आलेल्या स्त्री आणि पुरुषांच्या स्वभावाचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे- .सप्टेंबरमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तींचे मुख्य गुण आणि वैशिष्ट्येकमालीची बुद्धिमत्ता अन् शिकण्याची वृत्ती: इतर लोकांच्या तुलनेत यांच्यात नवीन गोष्टी शिकण्याची आणि समजून घेण्याची क्षमता अधिक असते.अथक परिश्रमी अन् ऊर्जेचा साठा: कामाच्या बाबतीत हे लोक तहानभूक विसरून काम करतात. दिवसाचे २४ तास काम करण्याची तयारी आणि उर्जा त्यांच्याकडे असते.गोपनीयता जपण्यात पटाईत: यांच्या मनात नेमके काय चालले आहे, याचा अंदाज त्यांच्या अतिशय जवळच्या व्यक्तीलाही बांधता येत नाही..Vastu Tips: अभ्यासात लक्ष लागत नाही? एकाग्रता वाढवायचीत? वास्तूनुसार जाणून घ्या \nमुलांची Study Room कशी असावी? .व्यवहारात चोख आणि दानशूर: वृत्तीने दानशूर असलेले हे लोक व्यवहाराच्या बाबतीत अत्यंत कडक असतात. दिलेला शब्द आणि हिशोब ते तंतोतंत पाळतात.नीटनेटकेपणाची आवड: राहणीमानाच्या बाबतीत यांना स्वच्छता, टापटीप आणि नीटनेटकेपणा अत्यंत प्रिय असतो..'या' अवगुणांमुळे निर्माण होतात अडचणीअति-अहंकार अन् शीघ्रकोपी स्वभाव: स्वतःवर प्रचंड प्रेम असणाऱ्या या व्यक्तींना इतरांनी केलेली टीका अजिबात सहन होत नाही. आपण अत्यंत शांत आहोत असा यांचा भ्रम असतो, पण प्रत्यक्षात हे शीघ्रकोपी असतात.खोट्या स्तुतीला बळी पडणे: आपल्या कामाचे इतरांनी कौतुक करावे अशी यांची तीव्र इच्छा असते. याच स्वभावाचा फायदा घेऊन अनेकदा लोक खोट्या स्तुतीने आपले काम काढून घेतात.स्वार्थीपणा अन् स्पर्धेची धडपड: कोणत्याही शर्यतीत किंवा क्षेत्रात स्वतःला पुढे ठेवण्यासाठी हे लोक कधी कधी स्वार्थी बनतात आणि गोड बोलून काम साधून घेतात..सप्टेंबरमध्ये जन्मलेल्या महिलांचा स्वभावया महिन्यात जन्मलेल्या महिला दिसायला सुंदर, प्रतिभासंपन्न आणि अन्यायाविरुद्ध पेटून उठणाऱ्या असतात. पण, स्वतःला 'सर्वज्ञ' समजण्याच्या वृत्तीमुळे त्यांच्यात इगो प्रॉब्लेम निर्माण होतो.माणसे ओळखण्यात चूक: व्यक्तीची योग्य पारख न केल्यामुळे चुकीच्या माणसांची निवड करून नंतर पश्चात्ताप करण्याची वेळ यांच्यावर येते.नात्यांमध्ये दुरावा: अहंकारामुळे अनेकदा यांच्यातील कलागुणांची योग्य कदर होत नाही आणि प्रेम किंवा वैवाहिक आयुष्यात अपयश येण्याची शक्यता असते..करिअर, प्रेम जीवन अन् यशाचा मंत्रज्योतिष शास्त्रानुसार, या लोकांच्या वाट्याला करिअर किंवा वैवाहिक आयुष्य यापैकी एकच गोष्ट परिपूर्ण येते. करिअरमध्ये प्रचंड यश मिळाल्यास वैवाहिक सुखात कमतरता भासते, तर वैवाहिक जीवन उत्तम असल्यास करिअरमध्ये म्हणावी तशी प्रगती होत नाही. यामुळे यांच्या मनात अनेकदा असंतोष राहतो. हे लोक सामान्यतः गायन, वादन, लेखन आणि विज्ञान क्षेत्रात विशेष यश मिळवतात..Relationship Numerology: 'या' मूलांकांच्या नणंद-भावजयीची जोडी असते सुपरहीट; पाहा अंकशास्त्रातील ३ सर्वात बेस्ट कॉम्बिनेशन्स!.यशाचा सुवर्णमंत्र: सप्टेंबर महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तींनी आपला अहंकार बाजूला ठेवून जाणकारांचे मार्गदर्शन घेतले पाहिजे. केवळ शर्यतीत टिकण्यासाठी नव्हे, तर आत्मिक आनंदासाठी काम केल्यास करिअर आणि कुटुंब या दोन्ही आघाड्यांवर यश नक्कीच मिळेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.