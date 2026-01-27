Shadashtak Yoga 2026: 13 फेब्रुवारीला तयार होणार षडाष्टक योग! मेष राशींबरोबर 'या' 4 राशींचं नशीब उजळणार

February 13 Astrology: ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार, १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मंगळ आणि गुरु ग्रह एकमेकांपासून १५० अंश अंतरावर असतील. केवळ ग्रहांची स्थिती षडाष्टक योग निर्माण करते. या योगामुळे काही राशींना करिअर, आर्थिक स्थिती आणि कौटूंबिक जीवनात सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात. चला तर जाणून घेऊया त्या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत..ज्योतिषशास्त्रात मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य आणि कृतीचा कारक मानला जातो, तर गुरु ग्रह ज्ञान, मार्गदर्शन आणि विस्ताराचे प्रतीक आहे. किंवा जर दोन्ही ग्रहांमध्ये असा विशेष संबंध निर्माण झाला तर अनेक राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल दिसू शकतात. हा षडाष्टक योग हा विशेषतः करिअर, संपत्ती, आत्मविश्वास आणि कौटुंबिक स्थिरतेशी संबंधित बाबींमध्ये शुभ परिणाम देणारा मानला जातो. जाणून घ्या कोणत्या पाच राशींसाठी मंगल गुरु योग फायदेशीर ठरू शकतो..Viral Maggi Video: डिग्रीपेक्षा कढई भारी? डोंगरात मॅगी विकून लाखोंची कमाई; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले....मेष राशीमेष राशीचा स्वामी मंगळ आहे. त्यामुळे गुरु सोबत बनलेला षडाष्टक योग तुमच्यासाठी विशेष संधी आणू शकतो. करिअरमध्ये अचानक लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले सरकारी किंवा प्रशासकीय काम पूर्ण होऊ शकते. आत्मविश्वास वाढेल, ज्याचा परिणाम तुमच्या निर्णय क्षमतेत आणि वक्तृत्वात दिसून येईल. सामाजिक पातळीवर प्रतिष्ठा वाढू शकते.सिंह राशीसिंह राशीच्या लोकांसाठी, मंगळ आणि गुरूचे संयोजन त्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करू शकते. गुणतानुकूलित बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. जर तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर वेळ अनुकूल असू शकते. तसेच वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित लाभ मिळण्याची शक्यता देखील आहे..वृश्चिक राशीवृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी शुभ ऊर्जा आणि गुरुचे मार्गदर्शन विशेषतः फलदायी ठरू शकते. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी तुमच्या नेतृत्वगुणांची प्रशंसा होईल आणि तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. जुन्या कर्जातून सुटका मिळण्याची चिन्हे आहेत. आरोग्याच्या बाबतीतच सुधारणा दिसून येते. योगी अचानक संपत्ती मिळविण्यास तयार असतात.धनु राशीधनु राशीचा स्वामी गुरु असल्याने, मंगळासोबत तयार होणाऱ्या षडाष्टक योगासाठी किंवा राशीसाठी हा शुभ मानला जातो. या काळात बौद्धिक आणि आध्यात्मिक प्रगती होऊ शकते. शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्राशी संबंधित लोकांना उल्लेखनीय प्रसिद्धी मिळण्याची शक्यता आहे. परदेश प्रवासाची शक्यता आहे आणि कौटुंबिक जीवनातील आनंद आणि शांती नष्ट होऊ शकते..विदेशात करिअर करायचंय? वर्ल्ड बँक Pioneers Internship 2026 साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; आजच या संकेतस्थळावर क्लिक करा!.कुंभ राशीकुंभ राशीच्या लोकांसाठी, मंगळ-गुरु षडाष्टक योग आर्थिक लाभ आणि नवीन युती दर्शवितो. कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती किंवा पगारवाढीची आनंदाची बातमी मिळू शकते. तुमची बुद्धी आणि विवेकबुद्धी कठीण परिस्थितींना उपायांमध्ये रूपांतरित करण्यास मदत करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.