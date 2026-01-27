संस्कृती

Shadashtak Yoga 2026: 13 फेब्रुवारीला तयार होणार षडाष्टक योग! मेष राशींबरोबर 'या' 4 राशींचं नशीब उजळणार

February 13 Astrological Event on Zodiac Signs: फेब्रुवारी महिना लवकरच सुरु होणार असून १३ तारखेला मंगल आणि गुरु शुभ संयोगामुळे षडाष्टक योगाची निर्मित होणार आहे. या योगामुळे काही राशींना करिअर, आर्थिक स्थिती आणि कौटूंबिक जीवनात सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात. चला तर जाणून घेऊया कोणत्या आहेत भाग्यवान राशी
Shadashtak Yoga 2026

Shadashtak Yoga 2026

esakal

Monika Shinde
Updated on

February 13 Astrology: ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार, १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मंगळ आणि गुरु ग्रह एकमेकांपासून १५० अंश अंतरावर असतील. केवळ ग्रहांची स्थिती षडाष्टक योग निर्माण करते. या योगामुळे काही राशींना करिअर, आर्थिक स्थिती आणि कौटूंबिक जीवनात सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात. चला तर जाणून घेऊया त्या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत.

Loading content, please wait...
yoga
Astrology
Yog
Masters Programme In Astrology
Astrologist
Dream11 Prediction
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.