Shani Amavasya 2026 Unlucky Zodiac Signs: यंदाची शनि अमावस्या 'या' ४ राशींसाठी ठरणार चिंताजनक? आरोग्य, पैसा अन् नात्यांवर होऊ शकतो वाईट परिणाम; जाणून घ्या उपाय

Shani Amavasya 2026 Astrology Warning: दरवर्षी ज्येष्ठ महिन्यातील अमावस्येला शनि अमावस्या साजरी केली जाते. यंदा ही अमावस्या 16 मे रोजी येणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या दिवशी नकारात्मक ऊर्जेचा प्रभाव वाढतो, त्यामुळे काही राशींच्या लोकांनी विशेष काळजी घेणं गरजेचं मानलं जातं. विशेषतः पुढील 4 राशींना आरोग्य, आर्थिक अडचणी, तणाव आणि नातेसंबंधांमध्ये काही समस्या येऊ शकतात. अशा वेळी काही सोपे उपाय केले तर अशुभ परिणाम कमी व्हायला मदत होऊ शकते..वृषभशनि अमावस्येच्या दिवशी वृषभ राशीच्या लोकांनी खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. अनावश्यक खर्चामुळे आर्थिक ताण वाढू शकतो. कामाच्या ठिकाणी वाद किंवा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. काहींना जुने कोर्ट-कचेरीचे प्रश्नही त्रास देऊ शकतात. राग आणि अहंकार टाळून शांतपणे निर्णय घेणे फायदेशीर ठरेल. तब्येतीकडे दुर्लक्ष करू नका.कर्ककर्क राशीच्या लोकांनी पार्टनरशिपमध्ये काम करताना सावध राहावे. गैरसमज किंवा विश्वास कमी झाल्याने तणाव वाढू शकतो. जोडीदारासोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे. या दिवशी मोठे निर्णय किंवा मोठी गुंतवणूक टाळणे योग्य ठरेल. दुसऱ्यांवर जास्त अवलंबून राहिल्यास नुकसान होऊ शकते..तूळतुला राशीच्या लोकांना शनि अमावस्येला मानसिक आणि शारीरिक ताण जाणवू शकतो. कामाचा दबाव आणि नात्यांतील दुरावा यामुळे मन अस्वस्थ राहू शकते. नकारात्मक विचार वाढू शकतात, त्यामुळे योग, ध्यान आणि शांत राहण्याचा प्रयत्न करा. या दिवशी कुणालाही पैसे उधार देताना काळजी घ्या.मीनमीन राशीच्या लोकांनी वाद-विवाद आणि भांडणांपासून दूर राहावे. करिअरमध्ये वाढत्या जबाबदाऱ्यांमुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. काही लोक तुमच्या कामात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. सततच्या धावपळीमुळे आरोग्य बिघडू शकते. जोडीदाराच्या तब्येतीचीही चिंता वाटू शकते..शनि अमावस्येचे उपायया दिवशी शनिदेवाची पूजा करून व्रत ठेवा.शनि मंत्रांचा जप केल्याने मानसिक शांतता मिळू शकते.पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करा आणि त्याखाली तेलाचा दिवा लावा.सकाळी स्नान केल्यानंतर पितरांना तर्पण द्या. असे केल्याने पितरांची कृपा मिळते, असे मानले जाते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.