Shani Gochar 2026: 20 ऑगस्टपासून ‘या’ 3 राशींचं नशीब उघडणार; शनी देणार पैसा, पद आणि प्रतिष्ठा!

SHANI GOCHAR 3 LUCKY ZODIAC SIGNS: ज्योतिषशास्त्रात शनि देवांना कर्मानुसार फळ देणारा ग्रह मानलं जातं. शनि देवांची चाल संथ असली तरी त्यांच्या हालचालीचा परिणाम मात्र दीर्घकाळ जाणवतो, असं मानलं जातं. आता 20 ऑगस्ट 2026 रोजी शनि देव रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहेत. त्यामुळे अनेक राशींच्या आयुष्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, 9 ऑक्टोबरपर्यंतच्या या काळात 3 राशींवर शनि देवांची विशेष कृपा राहू शकते, ज्यामुळे पैसा, नोकरी-व्यवसाय आणि मान-सन्मानाच्या बाबतीत चांगली बातमी मिळू शकते. कोणत्या आहेत या भाग्यवान राशी? जाणून घेऊया....वृषभवृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला ठरू शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांना प्रमोशन, पगारवाढ किंवा त्यांच्या आवडीच्या ठिकाणी बदली मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन काम किंवा चांगल्या संधी मिळू शकतात.पैशांच्या बाबतीतही हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग तयार होऊ शकतात. तसेच, अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे..तूळतूळ राशीच्या लोकांसाठी शनि देवांचा हा नक्षत्र बदल शुभ मानला जातो. अनेक दिवसांपासून अडकलेली कामे पूर्ण होण्यास सुरुवात होऊ शकते. आत्मविश्वास आणि धाडस वाढेल.या काळात घर, वाहन किंवा जमीन-प्रॉपर्टी खरेदी करण्याचा विचार असेल तर त्यासाठी चांगल्या संधी मिळू शकतात. कुटुंबातही आनंदाचे वातावरण राहण्याची शक्यता आहे..मकरमकर राशीचा स्वामी शनि देव आहेत. त्यामुळे शनि देवांचा हा नक्षत्र बदल मकर राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. नोकरी आणि व्यवसायात काही चांगल्या संधी मिळू शकतात.आर्थिक बाबतीतही हा काळ चांगला जाऊ शकतो. गुंतवणूक, शेअर बाजार किंवा वडिलोपार्जित संपत्तीतून फायदा होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी मान-सन्मान वाढू शकतो आणि वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळू शकते..शनि देवांचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी उपायशनिवारी मोहरीचे तेल, काळे तीळ, उडीद डाळ किंवा काळ्या रंगाचे कपडे दान करू शकता.शनिवारी संध्याकाळी पिंपळाच्या झाडाजवळ मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावण्याची धार्मिक परंपरा आहे.तसेच, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या मंत्राचा 108 वेळा जप करण्याचा सल्ला दिला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.