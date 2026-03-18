Shani Gochar 2026: 21 मार्चपासून शनि नक्षत्र गोचर! ‘या’ 3 राशींचा सुरू होणार गोल्डन टाईम

Shani Gochar 2026 zodiac signs golden period: सर्व ग्रह वेळोवेळी त्यांचे नक्षत्र आणि स्थिती बदलत असतात. हा परिणाम सर्व राशींवर दिसून येतो. शनि देखील लवकरच आपले नक्षत्र बदलणार आहे. 21 मार्च 2026 रोजी तो उत्तरभाद्रपद नक्षत्राच्या तिसऱ्या स्थानात प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार शनि हा कर्माचे फळ देणारा ग्रह आहे आणि जेव्हा तो नक्षत्रात भ्रमण करतो तेव्हा त्याचे परिणाम व्यक्तीच्या करिअर, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थिती, भाग्य, संघर्ष आणि सामाजिक जीवनावर जाणवतात. या काळात काही राशींसाठी अडचणी वाढत असताना, इतरांना शनीचे अढळ आशीर्वाद मिळत राहतात. यामुळे आर्थिक लाभ, प्रयत्नांचे फळ आणि करिअर आणि नोकरीमध्ये इच्छित परिणाम मिळतात. या शुभ राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया. .मिथूनशनीचा हा नक्षत्र बदल मिथुन राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. नवीन नोकरी मिळू शकते आणि चांगल्या भाग्याच्या संधी मिळतील. शनीच्या प्रभावामुळे सामाजिक दर्जा वाढेल. मिथुन राशीच्या लोकांची बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे हळूहळू पूर्ण होऊ लागतील. न्यायालयीन खटल्यांमुळे दिलासा मिळेल. करिअर-संबंधित बाबींमध्येही चांगल्या संधी मिळू शकतात. या काळात तुमची नवीन लोकांशी भेट होईल, ज्यामुळे तुमच्यात काहीतरी नवीन करण्याची इच्छा जागृत होईल..सिंहया काळात सिंह राशीच्या लोकांना त्यांच्या जीवनात सुखद बदलांचा अनुभव येऊ शकतो. विवाहातील अडथळे दूर होतील. तुमच्या मेहनतीचे फळ तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी मिळेल. पदोन्नती मिळण्याचीही शक्यता आहे. नवीन व्यावसायिक करार मिळण्याची दाट शक्यता आहे. या काळात सिंह राशीच्या लोकांना कर्जातून दिलासा मिळेल आणि त्यांच्यावर नवीन जबाबदाऱ्याही येऊ शकतात. व्यावसायिकांना नवीन संधी मिळू शकतात. मानसिक ताण कमी होईल आणि सकारात्मक राहण्याची शक्यता आहे..मकरशनीचे हे संक्रमण मकर राशीच्या लोकांसाठीही शुभ आहे. या काळात तुम्हाला नवीन लोकांना भेटण्याची संधी मिळेल. अपेक्षित असलेला आर्थिक लाभ होईल. व्यावसायिक बाबींमध्येही प्रगतीचे संकेत आहेत. तुमच्या सुखसोयी आणि ऐश्वर्य वाढेल. जर तुम्ही एखाद्या नवीन प्रकल्पावर काम करत असाल, तर नफा होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबींमध्येही सुधारणा होऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.