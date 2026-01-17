संस्कृती

शनी देव परवडतात पण राहूची भीती कायम! 'राहू' नको म्हणणाऱ्यांसाठी खास भविष्य

Rahu predictions: नवग्रह हे आपल्यासोबत आयुष्य जगत असतात किंबहुना आपल्या आयुष्याचा आरसा म्हणजेच हे सर्व ग्रह. ग्रह हे तटस्थ असतात, त्यांचे कुणी आवडते-नावडते नाही तर व्यक्तीच्या कर्माप्रमाणे ते फळ देण्यास बांधिल असतात.
Rahu in kundli

Rahu in kundli

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Rahu in kundli: राहू केतू हे जणू मॅगनेटसारखे काम करतात. इतके ते जनमानसावर हावी झालेले आहेत. वर्तमानपत्र, सोशल मिडिया कुठेही राहू हा शब्द जरी ऐकला तरी कान टवकारले जातात आणि जे काही हाती पडेल त्याचे वाचन होते. वाचन कसले पारायण म्हणा हवे तर. नवग्रह हे आपल्यासोबत आयुष्य जगत असतात किंबहुना आपल्या आयुष्याचा आरसा म्हणजेच हे सर्व ग्रह. ग्रह हे तटस्थ असतात, त्यांचे कुणी आवडते-नावडते नाही तर व्यक्तीच्या कर्माप्रमाणे ते फळ देण्यास बांधिल असतात.

Loading content, please wait...
Astrology
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.