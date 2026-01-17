शनी देव परवडतात पण राहूची भीती कायम! 'राहू' नको म्हणणाऱ्यांसाठी खास भविष्य

Rahu in kundli: राहू केतू हे जणू मॅगनेटसारखे काम करतात. इतके ते जनमानसावर हावी झालेले आहेत. वर्तमानपत्र, सोशल मिडिया कुठेही राहू हा शब्द जरी ऐकला तरी कान टवकारले जातात आणि जे काही हाती पडेल त्याचे वाचन होते. वाचन कसले पारायण म्हणा हवे तर. नवग्रह हे आपल्यासोबत आयुष्य जगत असतात किंबहुना आपल्या आयुष्याचा आरसा म्हणजेच हे सर्व ग्रह. ग्रह हे तटस्थ असतात, त्यांचे कुणी आवडते-नावडते नाही तर व्यक्तीच्या कर्माप्रमाणे ते फळ देण्यास बांधिल असतात..राहू आणि केतू यांच्या दशा किंवा अंतर्दशा माणसाला अंतर्मुख करायला लावतात हे निश्चित. आयुष्यात आपले स्वतःचेही कधीतरी चुकतेच आणि ते कधी कसे काय चुकले याचा अंतर्मुख होवून विचार करायला लावणारे राहू केतू आहेत. जे अशा अवस्थाच आयुष्यात निर्माण करतात कि विचाराना गती मिळतेच.फसवणूक, भ्रम, गैरसमज हि राहूची हत्यारे आहेत. जन्मल्यापासून ज्या लोकांच्यासोबत वाढलो, खेळलो, जीवनाची महत्वाची वर्ष सणवार जगलो त्यांच्यासोबत जेव्हा गैरसमजामुळे अबोला वितुष्ट येते, तेव्हा आयुष्य निरस उदास होते. आयुष्य आणि मन अगदी कोरडे होवून जाते. त्यांच्या आपल्यासोबत नसण्याची उणीव आपल्याला खरतर केविलवाणी करून जाते. राहूची दशा झोप उडवणारी आणि मोहात फसवणारी, भ्रम निर्माण करणारी आणि फसवणुकीची असते. अत्यंत उद्विग्न अवस्थेत लागणारी अनेक दुर्व्यसने सुद्धा राहूच्या दशेचीच देणं आहे..राहुच्या दशेत दुभंगलेल्या नात्यांची वीण पुढील येणाऱ्या गुरूच्या दशेत पुन्हा पूर्वीसारखी विणली जाते का? हा खरतर संशोधनाचा विषय आहे. दोन व्यक्तींची लग्न आणि राशी यावर ते अवलंबून असतं. नात्यातील दाह, दुरावा आणि गैरसमज दूर होतात पण अगदी पूर्वीसारखी दिल जमाई होईल कि नाही याची शाश्वती नसते. पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असते त्यामुळे आचार विचारात प्रगल्भता येते .राहू आपल्याला भोग भोगायला लावतो, अनेक आजार होतात पण त्याचे निदान होत नाही. राहू दशेनंतर माणसाचे जीवन विचार आणि आयुष्य जगण्याची पद्धत बदलते कारण काही भोग भोगले आहेत. ते त्याचे त्याला माहित असते. विचारपूर्वक शब्द आणि कृती करण्याकडे त्याचा कल नाही गेला तरच नवल म्हणायला हवे इतके चटके बसलेले असतात..राहू आपल्याला खरे जीवन, माणसे यांची आरपार ओळख करून देतो. म्हणून खरतर त्याचे आभार मानलं पाहिजेत. आपल्या डोळ्यावरील विश्वासाचा, अंधकाराचा पडदा तो अलगद बाजूला सारून नात्यातील, जगातील सर्वच गोष्टी किती तकलादू खोट्या निरर्थक आहेत आणि परमेश्वराच्या चरणी किती आनंद आहे याची जाणीव करून देतो.शनी परवडला पण राहू नको अशी हि दशा आहे. ज्यांनी भोगली आहे त्यांना विचारा. राहूच्या दशेत आपल्या कुठल्याही शब्दांनी गैरसमज होवू शकतो. म्हणून समाजात कुटुंबात कमी वावरावे, आवश्यक तितकेच बोलावे, कुणालाही जामीन राहू नये, शेअर बाजार आणि तत्सम ठिकणी पैसे सांभाळून गुंतवावेत..राहू हा आपले पूर्वज आणि केतू मातुल घराणे यांचा निदर्शक आहे. राहूची दशा 18 वर्ष व्यक्तीला सतत दडपणा खाली ठेवते. प्रत्येक गोष्टीत अनिश्चितता आणि प्रत्येक गोष्टीत विलंब किंवा अपयश, कुठल्याही नवीन कार्याची सुरवात करताना मनाचा नसलेला मोकळेपणा, विचारांच्या गर्दीतून निर्माण झालेले अनाकलनीय आजार यात राहू आपल्याला डॉक्टरच्या अनेक फेऱ्या करवतो आणि त्यामुळे मनाची संभ्रमित, केविलवाणी अवस्था होते. अनेकदा परावलंबत्व येते. आर्थिक संकटे त्यातून कोर्ट कचेऱ्या, विचारही केला नसेल इतक्या गोष्टी मागे लागतात. यातून मार्ग मिळत नाही, कारण हे भोग आहेत आणि ते भोगूनच संपवावे लागतात ..राहू चांगला कि वाईट हा प्रश्नच नाही, आपणच गत जन्मात केलेली चुकीची कर्म आपल्याला अनेक आजार, नुकसान ह्या मार्गातून भोगून संपवावी लागतात त्याला कुठलाही पर्याय नाही. पुढे येणाऱ्या गुरूच्या दशेत चांगले भाव पत्रिकेत असतील तर नाती पूर्ववत होण्यास मदत होते. गुरु महाराज पाठीवरून हात फिरवतात आणि आयुष्य जगणेबल होते ... काळ ,आपले आयुष्य कुणासाठीही थांबत नाही ...शो मस्ट गो ऑन...सौ. अस्मिता दीक्षितपत्रिकेसाठी संपर्क : 8104639230.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.