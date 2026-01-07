Shani Sade Sati 2026: 'या' 3 राशींच्या आयुष्यात येणार मोठे संकट! नोकरी-व्यवसायात होणार प्रचंड नुकसान

shani sade sati 2026 obstacles in job: ज्योतिषशास्त्रानुसार 2026 हे नवीन वर्ष महत्वाचे आहे. कारण अनेक प्रमुख ग्रह त्यांच्या संक्रमणाद्वारे राशींवर प्रभाव पाडतील. त्यापैकी शनिदेव सर्वात प्रभावी भूमिका बजावणार आहे. सध्या शनिदेव मीन राशीत आहे आणि 2026 मीन पर्यंत या राशीत भ्रमण करणार आहे. या संक्रमणाचा प्रभाव कोणत्या राशीना जाणावणार हे जाणून घेऊया. तसेच कोणत्या राशींना शनीच्या सातेसातीचा सामना करावा लागले हे पाहुय..मीनमीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ समस्यांनी भरलेला असेल. कामाच्या ठिकाणी अचानक मोठे बदल किंवा चिंता वाढतील. लग्नात अडथळे येऊ शकतात. प्रियकरांशी सुसंगतता कमी होईल. शुभ कार्यात सहभागी होऊ शकता. आरोग्य आणि आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. या राशीच्या लोकांनी आळस टाळावे..Magh Month 2026: माघ महिन्यात अवश्य करा 'ही' कामे, वर्षभर लाभेल सुख-समृद्धी.मेषया राशीच्या लोकांसाठी नवीन वर्ष चांगले जाणार आहे. साडोसातीच्या प्रभावामुळे काही समस्या कायम राहतील. देश विदेशातून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. आरोग्याच्या समस्या कायम राहतील. नातं टिकून राहण्यासाठी बोलण्यावर आणि वागण्यावर नियंत्रण ठेवावे. व्यवसायातील समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी यशस्वी व्हाल. करिअरशी संबंधित कोणतेही मोठे निर्णय घेण्यापूर्वी कुटूंबाशी बोला. विचारपूर्वक निर्णय घ्या..Visphotak Yoga 2026: फेब्रुवारीत राहू-मंगळ युतीमुळे तयार होतोय 'स्फोटक योग', 'या' राशींच्या आयुष्यात येऊ शकतात मोठ्या अडचणी, वेळीच व्हा सावध.कुंभकुंभ राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. परंतु कामाचा ताणही वाढेल. नातेसंबंध प्रतिकुल असतील. विचार न करता प्रवास करणे टाळा. अनावश्यक खर्च करणे टाळा. नवीन वाहन खरेदी करण्याची इच्छा होईल. परंतु कामाचा ताण कायम राहील. व्यवसाय करणाऱ्यांना गुंतवणूक करताना काळजी घ्यावी लागेल. शनिवारी शनिदेवाची पूजा आणि काळ्या वस्तू दान केल्याने कामातील अडथळे दूर होतील..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.