Shani Sade Sati Meaning: शनिची साडेसाती म्हटलं की अनेकांच्या मनात भीती निर्माण होते. साडेसाती सुरू झाली की आयुष्यात अडचणी येणार, कामात अडथळे येणार, आर्थिक नुकसान होणार, असं अनेकांना वाटतं. पण खरंच साडेसातीचा आपल्या आयुष्यावर परिणाम होतो का? की हा केवळ एक समज आहे? जाणून घेऊया..ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि ग्रहाला एका राशीतून दुसऱ्या राशीत जाण्यासाठी साधारण अडीच वर्षांचा काळ लागतो. जेव्हा शनि एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मराशीच्या आधीच्या राशीत, जन्मराशीत आणि त्यानंतरच्या राशीतून भ्रमण करतो, तेव्हा या काळाला साडेसाती म्हणतात. शनि प्रत्येक राशीत साधारण अडीच वर्षे असतो. त्यामुळे तीन राशींमधून होणाऱ्या या भ्रमणाचा एकूण काळ साडेसात वर्षांचा असतो..Luck Zodiac Signs: पुढचे १२२ दिवस या राशींवर पडणार पैशांचा पाऊस! गुरूच्या वक्री चालीचा मोठा फायदा; नशिबाची दारं उघडणार? तुमची रास कोणती?.ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि हा कर्मफळ देणारा ग्रह मानला जातो. या काळात व्यक्तीला तिच्या कर्मानुसार फळ मिळतं, अशी मान्यता आहे. शनि माणसाला शिस्त, संयम आणि मेहनतीचं महत्त्व शिकवतो, असंही मानलं जातं. मात्र, साडेसाती सुरू झाली म्हणजे आयुष्यात वाईटच घडेल असं नाही. ज्योतिषशास्त्रानुसार, कुंडलीतील शनिच्या स्थितीनुसार या काळात काहींना यश आणि प्रगतीही मिळू शकते..वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर ग्रहांच्या स्थितीचा माणसाच्या नोकरी, आर्थिक परिस्थिती किंवा रोजच्या आयुष्यावर थेट परिणाम होतो, याचा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. खगोलशास्त्रानुसार, ग्रह त्यांच्या नैसर्गिक कक्षेत फिरत असतात. मानसशास्त्रानुसार, एखाद्या व्यक्तीला आपली साडेसाती सुरू आहे असं समजलं, तर तिच्या मनात भीती निर्माण होऊ शकते. त्यानंतर आयुष्यात येणाऱ्या सामान्य अडचणींचाही संबंध ती साडेसातीशी जोडू लागते. याला मानसशास्त्रात 'कन्फर्मेशन बायस' असं म्हणतात..प्रत्येकाच्या आयुष्यात वेगवेगळ्या टप्प्यांवर चढ-उतार येत असतात. नोकरी बदलणं, आर्थिक अडचणी येणं किंवा कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढणं या आयुष्यात घडणाऱ्या सामान्य गोष्टी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक अडचणीला साडेसातीशी जोडणं योग्य ठरणार नाही.. ११ नोव्हेंबर २०२६ राशिभविष्य! बुधवारचा दिवस कोणासाठी ठरणार खास? .ज्योतिषशास्त्रानुसार साडेसातीला महत्त्व दिलं जात असलं, तरी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तिचा थेट परिणाम सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे या काळाची भीती न बाळगता संयम ठेवणं आणि आपल्या कामावर लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.