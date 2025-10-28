November 2025 Zodiac Success Prediction: मीन राशीत शनिचे भ्रमण, नोव्हेंबर महिन्यात कोणत्या राशींना मिळेल यश, वाचा एका क्लिकवर

November 2025 Zodiac Success Prediction: नोव्हेंबरमध्ये शनिदेव मीन राशीत थेट भ्रमण करणार आहे. शनि हा न्या आणि कर्माचा देव मानला जातो. जर तुम्हाला कृपादृष्टी हवी असेल तर कठोर परिश्रम केले पाहिजे. त्यांची स्थिती आणि शनि अनेक गोष्टी शिकवतात आणि तुम्हाला मजबूत बनवतात. याकाळात १२ राशींपैकी कोणत्या राशींना लाभ होणार आहे हे जाणन घेऊया. .मकरया राशीच्या लोकांसाठी शनि तिसऱ्या घरात आहे. मकर राशीच्या लोकांना त्यांच्या विचारांमध्ये स्पष्टता येईल. तुमची स्वप्ने सत्यात उतरवण्याची क्षमता तुमच्यात विकसित होईल. नोव्हेंबरमध्ये तुम्ही तुमचे विचार प्रत्यक्षात आणू शकता. .वृश्चिकनोव्हेंबर महिना या राशीच्या लोकांसाठी प्रेम आणि आनंदाची बातमी घेऊन येणार असणार आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल. तसेच पूर्ण आत्मविश्वास वाढेल..कन्याकन्या राशीच्या लोकांना पुढील महिन्यात यश मिळेल. तुम्हाला भागीदारातून फायदा मिळेल. वैयक्तिक संबंध मजबूत होतील. तुम्हाला वचनबद्धता मिळेल. करिअरमध्ये प्रगती होईल..Weekly Horoscope 27 October to 2 November: हंस राजयोग कर्क राशीसह 5 राशींचे भाग्य उजळेल, अपूर्ण इच्छा होईल पूर्ण.वृषभया राशीच्या लोकांना पुढच्या महिन्यात नफ्यातून फायदा होईल. शनि तुमच्या घरात अकराव्या घरात भ्रमण करत आहे. त्यामुळे एक आधार देणारा गट मिळेल. योग्य लोक तुम्हाला मदत करतील..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.