Shravan 2026 : श्रावण सुरु होण्यापूर्वी ईशान्य दिशेला ठेवा 'या' पाच वस्तू, घरात नांदेल सुख-समृद्धी

हिंदू धर्मात श्रावण महिना भगवान शंकराच्या उपासनेसाठी अत्यंत पवित्र मानला जातो. या महिन्यात शिवपूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक आणि महामृत्युंजय मंत्राचा जप केल्यास विशेष पुण्य मिळते, अशी धार्मिक मान्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर वास्तुशास्त्रातही श्रावण सुरू होण्यापूर्वी घरातील ईशान्य दिशा म्हणजेच ईशान कोपरा स्वच्छ आणि व्यवस्थित ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. .वास्तुशास्त्रानुसार ईशान भाग हा देवतांचा आणि जलतत्त्वाचा भाग मानला जातो. त्यामुळे पूजा घर किंवा आध्यात्मिक वातावरणाशी संबंधित वस्तू या दिशेला ठेवणे शुभ मानले जाते. श्रावणापूर्वी या ठिकाणी काही गोष्टी ठेवल्यास घरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते, अशी समजूत आहे..Panchang 11 February 2026: आजच्या दिवशी नारायण कवच स्तोत्राचे पठण व ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा .यामध्ये सर्वप्रथम भगवान शंकराची शांत किंवा ध्यानस्थ मुद्रेतील मूर्ती अथवा चित्र ठेवण्याची परंपरा आहे. ही मूर्ती स्वच्छ आणि पवित्र ठिकाणी ठेवावी. तसेच तांब्याच्या कलशात स्वच्छ पाणी भरून तो ईशान कोपऱ्यात ठेवणेही शुभ मानले जाते. काही जण या कलशात आंबा किंवा अशोकाची पाने ठेवतात. मात्र, त्यातील पाणी वेळोवेळी बदलणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते..याशिवाय रुद्राक्ष, चांदी, तांबे किंवा मातीच्या पात्रात भरलेले स्वच्छ पाणी आणि ताजी पांढरी फुलेही या दिशेला ठेवण्याची प्रथा आहे. भगवान शंकराला पांढरी फुले प्रिय मानली जात असल्याने श्रावणात त्यांचे विशेष महत्त्व आहे..Shravan Special:'शिल्पकलेचा आविष्कार असलेले कर्णेश्वरम'; कसबा येथील शिवालय, पाच फूट उंचीच्या जोत्यावर बांधकाम.वास्तुशास्त्रानुसार ईशान कोपऱ्यात अनावश्यक वस्तू किंवा अडगळ साचू देऊ नये. या ठिकाणी जड फर्निचर ठेवणे टाळावे. परिसर स्वच्छ, प्रकाशमान ठेवावा आणि शक्य असल्यास रोज सकाळी या दिशेची खिडकी उघडून ताजी हवा घरात येऊ द्यावी. तसेच पूजा स्थळी नियमितपणे दीप किंवा धूप लावल्यास घरातील वातावरण अधिक प्रसन्न राहते, अशी धार्मिक आणि वास्तुशास्त्रीय मान्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.